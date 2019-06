Dragan Milosavljevic: asunto cerrado Fernández le pasa el balón a Milosavljevic en el tercer partido ante el Valencia. / LOF El alero serbio y el Unicaja alcanzan un acuerdo para renovar su contrato para las próximas dos temporadas JUAN CALDERÓN Viernes, 7 junio 2019, 00:51

El primer movimiento del Unicaja para la próxima temporada es la renovación de Dragan Milosavljevic por dos campañas. El jugador serbio (1,98 y 30 años) y el club cajista han alcanzado un acuerdo para seguir juntos, a pesar de que el alero había recibido al menos dos ofertas de clubes de la Euroliga.

La renovación de Milosavljevic era un objetivo prioritario para el club de Los Guindos desde hace meses. El serbio ha experimentado una notable mejoría en su juego esta temporada con Luis Casimiro al frente del equipo. El técnico, como es lógico, ha tenido mucho que ver en su continuidad y dio luz verde a la operación que se concretará en breve con la firma del nuevo contrato.

Milosavljevic había recibido al menos dos propuestas para la próxima temporada, ambas de equipos de la Euroliga. El Bayern Múnich era uno de ellos y había pensado en él si su compatriota Vladimir Lucic, amigo íntimo del jugador del Unicaja, dejaba el equipo, pero ha llegado tarde. Además, el Partizán, que puede recibir una invitación para jugar la próxima Euroliga, también le trasladó una oferta, como ya se informó en su día.

Sin embargo, la orden de 'Gagi' a su representante, el conocido, Misko Raznatovic fue clara, quería seguir en Málaga a toda costa. En este sentido, sus intenciones coincidían al cien por cien con las del club, por lo que el entendimiento ha sido rápido, incluso accediendo a rebajar sus actuales emolumentos, lo que habla a las claras de su identificación con el proyecto. El serbio y su mujer esperan su segundo hijo y quiere que nazca en Málaga. «Será boquerón», bromeaba ayer.

«El entrenador ha creído en mí, me dio esas oportunidades y eso me dio más confianza» dragan milosavljevic

Milosavljevic ha sido el hombre para todo esta temporada, jugando de base, escolta, alero e incluso ala-pívot. Es el mejor defensor del equipo y ha mejorado notablemente en ataque, como quedó claro con sus 28 puntos en el primer duelo de 'play-off' ante el Valencia. Si antes le costaba anotar de tres puntos, en parte por la falta de confianza en su primera temporada, su insistencia en el trabajo le llevó a doblar su porcentaje de acierto, algo que ayer explicaba a SUR tras reunirse con Carlos Jiménez.

«He jugado con una confianza diferente. El año pasado jugaba unas veces y otras me quedaba en blanco, sin saber cuál era mi posición en el equipo. Esta temporada he tenido más oportunidades. El entrenador ha creído en mí, me dio esas oportunidades y eso me dio más confianza. Por supuesto, también trabajé mucho con los entrenadores en mi tiro y creo que he mejorado. Jugué cada vez mejor, así que quiero dar las gracias a todos», explicó.

El serbio, que firmará su nuevo contrato en los próximos días, se mojó sobre cómo debe ser la plantilla de la próxima temporada. «Hay un buen equipo. Los jugadores españoles mejoraron muchísimo y demostraron una enorme calidad. Ellos deben ser la base del equipo para la próxima temporada. Me gustaría que continuase toda la plantilla, pero es una decisión del club. La base del equipo es buena», destacó un Milosavljevic, que en septiembre disputará el Mundial de China con Serbia.