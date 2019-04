Fernández sobre la revisión de su contrato: «Me encuentro bien aquí, no pienso en otros clubes» Jaime Fernández, en los estudios de Cope Málaga esta tarde. / SUR El escolta del Unicaja analizó en Cope Málaga, las negociaciones para su mejora de contrato y toda la actualidad del equipo JUAN CALDERÓN Jueves, 4 abril 2019, 17:53

El escolta del Unicaja, Jaime Fernández, que volverá a jugar el domingo después de dos meses lesionado, pasó hoy por los micrófonos de la Cadena Cope en Málaga para analizar toda la actualidad del equipo y hablar de las negociaciones que su agente mantiene para la revisión de su contrato. El jugador prefiere mantenerse al margen porque tiene una vinculación por dos temporadas más.

«Estoy muy contento aquí -dijo sobre esta negociación-. Sí que me agente está aquí, pero hablar de temas de contrato no me gusta porque sé poco. Me preocupa el partido del domingo y entrenar bien. Tengo dos años más y no entro a valorar lo que habla mi agente en las comidas que tiene. Yo no sé nada del Madrid. Sé más por lo que me llega del Twitter del SUR y La Opinión. Soy tímido y discreto, casi no pregunto si algo es verdad o no. Estas cosas me pierden el foco y a mí me gusta tener el foco en el equipo. Si no tuviese contrato, pues estaría preocupado, pero tengo dos años más. Me encuentro bien aquí, no pienso en otros clubes. La NBA no me quita el sueño. Veo muchos partidos y no me quita el sueño. He ido a entrenar muchos años a Estados Unidos«, explicó.

La idea del Unicaja es mejorarle el contrato y aumentarle la cláusula de rescisión de los 750.000 euros actuales a un millón o más. Aunque las dos partes están por la labor de seguir juntos, no conviene perder de vista que el madrileño tiene uno de los sueldos más bajos de la plantilla después de que el club pagase 250.000 euros al Andorra en verano, algo que se ha visto reflejado en sus emolumentos. La gran temporada de Fernández, no ha pasado desapercibida para los grandes de la ACB. Ha circulado un posible interés del Madrid y el Barcelona no lo pierde de vista. Si la propuesta de mejora del club malagueño no está a la altura del rol que el jugador ha adquirido en el equipo y en la Liga, puede encontrarse con un gran problema. Perder a un jugador nacional de sus características sería un revés enorme para el proyecto del Unicaja.

Jaime Fernández, además, habló de otros temas de actualidad, como la gran progresión que ha experimentado su juego esta temporada. «Creo que ha influido un poco de todo, el cambio de posición no creo que haya sido clave. El año pasado sólo jugué como base. Es un proceso. Llegué joven al Estudiantes y debuté con 17 años. Doncic y Ricky Rubio solo hay dos. Cuando llegas tiempo en un equipo se piensa que te has estancado, pero tengo 25 años y tienes que mejorar. Es un proceso y ahora me encuentro bien.

Jaime Fernández, con los asistentes a la tertulia de Cope Málaga. / SUR

El madrileño debutó con Luis Casimiro en el Estudiantes cuando tenía 17 años y esto provocó que estuviese muchas temporadas en el club estudiantil, y habló sobre el proceso de maduración de los jugadores jóvenes. «La gente tiene que estar preparada para debutar. No es cuestión de estrenarse, sino de mantenerse. Hay que trabajar mucho y a los entrenadores les tienes que dar mucho para que confíen en tí tan joven. Yo debuté con 17 años porque se lesionó Oliver y ayudé al equipo a ganar. Al año siguiente jugué con Granger y no me fue tan bien. Yo he vivido dos descensos. Es complicado porque hay mucha presión, porque al final vives de esto. He tenido a muchos jugadores buenos a mi lado, Jackson, Laprovittola... Y un montón de americanos que me han fichado por delante«, dijo.

El máximo anotador del Unicaja esta temporada se refirió también al estilo de juego que tiene el equipo y esa insistencia en tirar de tres puntos. «Nunca he sido un tirador como Salin o Waczynski, he sido un penetrador. Ahora hay que hacer de todo, lo que antes se veía como un problema, ahora es una ventaja. Estás en la pista y tienes que jugar de base y de escolta, para lo que sea. Tenemos un equipo que tira de tres. Nuestro juego es directo y si tenemos una ventaja rápida, nuestra obligación es tirar. El día que desperdicies la ventaja, quién te va a decir que más tarde la vas a tener. Buscamos las mejores ventajas y a veces tiramos de tres más...«, explicó.

Sobre el bajón del equipo desde Navidad, Jaime Fernández fue muy autocrítico. «Nada pasa por casualidad. No hemos sido lo suficientemente constantes para la exigencia de las dos competiciones, con momentos excelentes, pero también pésimos en un mismo partido. Tuvimos primeras partes buenas y unas segundas muy malas. En el trabajo durante la semana incidimos en ser constantes al máximo, lo que pasa es que al final en los partidos no salen las cosas y no haces las cosas tan bien como en el día a día. De eso estamos pecando ahora. No creo que en la primera parte de la temporada sorprendiésemos a nadie. Sí es cierto que se nos ha apagado el fuego del comienzo un poco y eso es un error por nuestra parte«, se lamentó.

El jugador insistió que, pese a los problemas mostrados para atacar defensas zonales en los partidos ante el Alba Berlín y el Zaragoza, el equipo tiene estudiado cómo atacar estos sistemas. «Se cubre mucho tiempo estudiando al rival con dos o tres sesiones del rival y cómo juegan en defensa y ataque. Entrenamos la zona bastante, pero sin presión es más fácil. Cuando juegas y fallas dos ataques, pues ya es diferente.

Fernández invitó a los aficionados a mantener las expectativas en lo que queda de temporada y compartió la opinión del director deportivo del club, Carlos Jiménez, que señaló la Euroliga como un premio o una ilusión más que como un objetivo. «El director deportivo tiene su opinión y es respetable. La Euroliga ya no me la pongo como objetivo. Pienso en acabar lo más arriba posible, pero no pienso cada día en conseguir jugar la Euroliga. Si conseguimos ese premio, pues fenomenal, porque la afición se lo merece. Como objetivo y sueño está bien ponerse como objetivo la Euroliga, pero estás donde te lo mereces«, destacó.

Sobre el choque del domingo, el escolta alertó del peligro de un Joventut en gran forma. «Es una final. El partido más importante. Llegan con jugadores en gran racha, con calidad y será complicado. Estuve con Laprovittola en el Estudiantes. Es un gran jugador al que es difícil de parar. Cuando acabó en el Estudiantes se fue a la NBA, luego en el Zenit no cuajó«.

El jugador habló sobre su vida en Málaga, donde dijo sentirse encantado y dijo sentirse muy identificado con el Unicaja. «Fui capitán del Estudiantes y entonces sí que era un 'demente' (término con el que se conoce a la hinchada del equipo), pero ahora ya no lo soy. Cuando eres profesional estas cosas quedan en segundo plano. Ahora defiendo al Unicaja y soy fan también del Málaga. He ido a varios partidos del equipo, tengo mi camiseta y estoy sufriendo con el Málaga (risas)«, finalizó.