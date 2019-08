Elegar: «Sobre el papel tenemos un gran equipo» Fran Elegar, esta mañana en el Palacio de los Deportes durante su presentación como jugador del Unicaja. / SALVADOR SALAS El pívot estadounidense marca la Eurocup como objetivo en su presentación con el Unicaja JUAN CALDERÓN Miércoles, 21 agosto 2019, 10:44

El Unicaja presentó esta mañana a Frank Elegar como importante refuerzo interior para esta temporada. El veterano pívot estadounidense (2,08 metros y 32 años) marcó la Eurocup como gran objetivo de un equipo que calificó muy bueno. Elegar llega a Málaga después de una dilatada carrera por medio mundo y explicó así cómo fue su fichaje por el cuadro cajista.

«Fue una sorpresa. Tenía otras ofertas, pero mi agente me dijo que mirase el correo y le dije que era muy temprano... Cuando vi la propuesta del Unicaja no tuve dudas, porque ya el año pasado tuve la oportunidad de venir aquí, pero no pude«, dijo el jugador. El nacimiento de su segundo hijo hizo que optase por acompañar a su mujer en los primeros meses tras el parto y al final acabó fichando en el cierre del mercado por el Lokomotiv Kuban.

Elegar fue la guinda al juego interior para un equipo que es muy de su gusto. «Todo el mundo es agradable, compañeros y los entrenadores. Al principio he sentido un poco de calor dentro de la pista, pero me voy adaptando. Estoy preparado para el reto de sustituir a los jugadores que había antes en mi posición. Pienso que, sobre el papel parece un gran equipo, pero quiero verlo cuando estén todos los que están compitiendo para el Mundial. Tendremos una opinión más certera cuando estemos todos«, dijo.

Elegar ha jugado en nueve países a lo largo de su carrera, pero se estrena en España con el Unicaja, algo que representa un desafío personal para él. «Es un desafío. He jugado contra estos equipos durante toda mi carrera. Todo el mundo dice que la ACB es la competición más fuerte después de la NBA. Siempre me ha sorprendido el nivel de los equipos españoles y será un reto jugar ahora en Europa«, destacó. Sobre cuáles deben ser los objetivos del Unicaja, el estadounidense, que tiene pasaporte de las Islas Vírgenes, fue claro. «La Eurocup, podemos ganarla. Yo siempre juego para ganar, hay que ir a por algún título», insistió.

Sobre la incorporación de Elegar, el director deportivo del Unicaja, Manolo Rubia, realizó la siguiente valoración. «Comenzó en el Bronx en Nueva York y luego llegó un periplo largo, Argentina, Estonia, Alemania, Rusia, Turquía... Es un cinco puro, con mucha movilidad, nos va a dar agresividad, con buenas manos. Digamos que como estaba confeccionado el 'roster', había que reforzar el juego interior y debíamos tener a un jugador como él. No es un hombre para actuar lejos de la canasta, pero es rápido para encarar al aro. Es buen reboteador, rápido y, repito, con buenas manos. El rebote no será sólo responsabilidad de él, sino de otros pívots, incluso de Ejim... El problema del rebote lo tenemos resuelto, creo yo«, finalizó.