La eliminatoria entre el Valencia y el Unicaja, el viernes 31 y el domingo 2
Viernes, 24 mayo 2019, 14:12

Ya hay día de juego para el enfrentamiento de cuartos de final de la Liga Endesa entre el Valencia y el Unicaja. El primer duelo se disputará en el pabellón de la Fuente de San Luis el viernes 31 en un horario por confirmar. Al tratarse de un partido a las puertas del fin de semana no parece probable que sea antes de las 19.30 horas, con alternativas como las 20.30, las 20.45 e incluso las 21.30, algo que decidirá finalmente Movistar Plus, propietaria de los derechos de la ACB. El hecho de que el sábado 1 de junio se dispute la final de la Champions League puede provocar que no se juegue ningún partido el sábado y alguno de los que se disputen el jueves podrían fijarse para el domingo por la mañana.

Para el choque de vuelta, el Unicaja ve cumplido su deseo de jugar el domingo 2 de junio. En este caso, el horario también está por confirmar, aunque podría ser a las 17.00 horas o a las 19.30. En caso de que fuese necesario un tercer duelo, se jugaría el martes.