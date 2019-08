El 'médico de las estrellas' operará a Milosavljevic en Austria Dragan Milosavljevic puede estar un año de baja tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. / ACB FOTOS El especialista austriaco Christian Fink intervendrá al alero en Innsbruck al igual que hizo con los futbolistas Sané, Lucas Hernández y la esquiadora Lindsey Vonn, entre otros JUAN CALDERÓN Viernes, 23 agosto 2019, 00:40

Dragan Milosavljevic se operará en Austria. El jugador ya ha tomado una decisión para comenzar con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en un amistoso entre Serbia y Turquía la semana pasada. El Unicaja ha puesto a disposición de su jugador todos sus medios médicos y, además, le ha dado libertad para que decida dónde y quién lo operará. Finalmente, Milosavljevic ha optado por un galeno de su máxima confianza. El serbio contactó con el médico que lo operó de la rodilla derecha en 2013, pero este ya está jubilado y le aconsejó a un colega suyo. Se trata de un médico austriaco de reconocido prestigio especializado en operar a esquiadores de alto nivel lesionados, además de futbolistas. Su nombre es Christian Fink y forma parte de un grupo de especialistas de la clínica Gelenkpunkt en la localidad de Innsbruck.

Este médico operó recientemente a los futbolistas Leroy Sané (Mánchester City) y Lucas Hernández (Bayern Múnich), además de a Lindsey Vonn, una de las mejores esquiadoras de la historia y reciente premio Princesa de Asturias, y a otros esquiadores internacionales. Su famosa clientela le ha llevado ser conocido como el 'médico las estrellas' del deporte.

El jugador se encuentra estos días en su casa de Belgrado en reposo total. Allí se le van a realizar más pruebas que se unen a las que ya fue sometido en Atenas. Este procedimiento es habitual en este tipo de lesiones porque la zona dañada se suele inflamar y es aconsejable repetirlas cuando se normaliza. Una vez que sea operado, a Milosavljevic le queda por delante un largo proceso de recuperación. Es complicado hacer un cálculo sobre cuántos meses estará fuera de las canchas. En la anterior lesión que sufrió no volvió a jugar hasta diez meses después, pero su ausencia podría ser mayor para evitar recaídas y dependerá de cómo responda a las pruebas que se le irán realizando de forma periódica. El jugador regresará a Belgrado después de ser operado y luego se decidirá cuándo viene a Málaga para comenzarla rehabilitación con los servicios médicos del Unicaja.

Christian Fink será el encargado de operar a Milosavljevic en Austria. / SUR

Es la lesión más grave que sufre un jugador del primer equipo malagueño en los últimos años, con la salvedad de que se la produjo en un partido con su selección. Sin embargo, en los últimos meses han sido varios los jóvenes de la cantera, especialmente en la sección femenina, los que sufrieron una lesión similar. Esto llevó incluso a los técnicos y a los responsables médicos del club cajista a implementar un trabajo físico especial para evitar estas lesiones. Así, en el fisioterapeuta del Unicaja, Mario Bárbara, analiza esta lesión en un amplio artículo que puede consultarse en la web del equipo malagueño. Los especialistas hablan del término 'Return to play' (Volver a jugar) a la hora de analizar este tipo de dolencias y sus recuperaciones para evaluar cuándo debe un jugador volver a competir. En el caso del Unicaja, a los jugadores se le realizan distintas pruebas para calibrar cómo evolucionan desde los 4 a los 12 meses hasta dar el O.K. para volver a las pistas. Con este sistema de trabajo se trata de que la recuperación sea total y, sobre todo que se produzca una recaída. «La cirugía de reparación del ligamento cruzado anterior' es considerada exitosa en su inmensa mayoría. Sin embargo, el ratio de deportistas que vuelven a su nivel prelesional es bastante bajo. No sólo eso, sino que entre un 6-20% sufren una nueva rotura del mismo ligamento reparado«, se explica en el mencionado artículo.

El jefe de los servicios médicos del club, el Doctor José Nogales, también aborda la cuestión en otro profundo análisis en el que también se insiste en el riesgo de recaída cuando se vuelve antes de los previsto y se señala que el periodo de recuperación total, si es que existe, es de 24 meses. «En cuanto a los aspectos biológicos, los edemas óseos y la densidad mineral ósea no vuelven a niveles normales hasta los 24 meses postoperatorios. (...) La evidencia en la literatura indica que retrasar significativamente el regreso a los deportes de alto nivel hasta casi dos años beneficiará al atleta», se explica en el artículo.

Realizar una valoración sobre el tiempo que el serbio estará de baja es demasiado atrevido, en parte porque todo dependerá de cómo se encuentren los médicos la zona dañada, de cómo responda al tratamiento e incluso de una cuestión mental, pues el aspecto psicológico es algo clave en este tipo de lesiones de larga duración.