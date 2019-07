Eterno capitán, aprendiz de niño

Si mirásemos la vida desde los ojos de un niño, no atenderíamos a los problemas, no temeríamos al qué dirán ni encontraríamos obstáculos a la hora de encarar nuevos retos. Si mirásemos la vida desde los ojos de un niño sólo pensaríamos en aprender, ganaríamos en confianza y perderíamos el miedo. Este es el tercer verano desde que decidiera colgar las botas, tras una interminable estela de éxitos que el baloncesto malagueño y nacional ya conoce de sobra y revive cada partido, en el Martín Carpena, sólo con echar la vista al techo. Allí cuelga un mítico '5', dorsal del eterno capitán cajista. Tras una vida dedicada única y exclusivamente al deporte en primera persona, Berni Rodríguez vive una niñez madurada.

Ahora los veranos no son de selección, ni de pretemporadas. Ya no tiene que vigilar al máximo su dieta y se puede permitir algún capricho más de la cuenta, aunque le guste cuidarse. Ahora, los veranos del malagueño son para recuperar el tiempo perdido o, en su caso, para invertirlo en otro estilo de vida. «Cuando eres deportista no puedes practicar otros deportes porque siempre corres el riesgo de lesionarte, pero una vez retirado, he hecho todo lo que antes no podía: he montado a caballo, esquiado, montado en moto, hecho surf…», enumera. Aunque asegura que con su 1,97 de estatura le cuesta el doble ponerse en pie sobre la tabla, cuenta que ya hace sus pinitos en las playas de Cádiz, a las que se escapa en ocasiones junto a su labrador, 'Corcho'.

Entre esporádicas escapadas y algún que otro deporte nuevo, a Berni le gusta disfrutar de una buena barbacoa con amigos o con la familia. Aunque le gustaría aprender a tocar algún instrumento, él no es el que saca la guitarra en estas citas; el talento artístico dice habérselo llevado su hermana Marta. En los almuerzos, él es más bien el que cuenta anécdotas y el que domina los puntos de las carnes. Eso sí, en estas reuniones asegura que no quiere ver ni de lejos un balón, ni siquiera para una pachanga. «Sí a las barbacoas, pero no a jugar», entona, entre risas. Ni baloncesto, ni tampoco fútbol. «Soy muy malo en fútbol, aunque sí que me gusta. De pequeño me acuerdo que me gustaba ponerme de portero. De hecho, cuando estuve en el UCAM hacíamos algún partidillo con El Pozo Murcia de fútbol-sala y me ponían de portero», rememora.

Aunque su relación con el fúbtol sólo es anecdótica, lo cierto es que también prefiere evitar el balón de baloncesto ahora. «El único partido que he jugado en tres años ha sido el homenaje a Jiri Welsch (excajista) y Barton el pasado mes y para que vuelva a jugar otro tendrá que ser con jugadores que vayan a un ritmo muy bajito, para que pueda ganarles», dice. De reunirse algún día para un hipotético amistoso, Berni comenta que no estuvo mal el elenco del homenaje, con Germán Gabriel, Jiménez o Ndong y, como entenador, aunque le cueste elegir, se llevaría a Scariolo, con el que compartió quizá sus más brillantes años en el Unicaja.

Emprendedor

Eso sí, en los nuevos veranos de Berni no todo son viajes, libros (ahora está con 'Mongo Blanco', de Carlos Bardem) y series, por mucho que le gusten 'Stranger Things', 'This is us', 'El cuento de la criada', o 'Big Little Lies'. Su vida pasó de la cancha a los despachos y actualmente aprende a ser empresario. «Soy un emprendedor como se suele decir, autónomo y emprendedor», bromea. La segunda cara de su actual verano es menos lúdica. Ha montado su propio despacho en casa y no se separa de su nuevo aliado, el teléfono. Todo por su primer 'hijo',el Proyecto 675. Una ambiciosa iniciativa que presentó el pasado marzo y que unirá la formación académica, el punto de vista social y, como no podía ser de otra forma, el baloncesto y sus valores. «Nuestra academia arranca en septiembre, así que estamos preparándolo todo. Llamadas, reuniones, es un no parar este verano…», asegura Berni. Una nueva faceta, unida en gran medida a la educación y en la que ha descubierto que tenía más relación de la que creía con su familia: su padre ha sido maestro de Educación Física e Historia y una de sus hermanas, de Matemáticas.

Echando la vista atrás, el malagueño recuerda que todo era más fácil cuando «sólo» tenía que preocuparse por llegar a septiembre con el mejor físico posible. «La vida del deportista es muy sencilla. Te lo preparan todo, te lo dan todo. Eso sí, de la línea del campo para afuera es todo muy sencillo, ahora de la línea para dentro tienes mucha presión, estrés, una demanda física muy alta… Pero, sin duda, es una vida más sencilla que la de ahora», expresa.

En uno de los 'Cinco contra cinco' (así se llamaban sus columnas), que Berni plasmó en SUR contó cuál fue el consejo que el hasta entonces capitán cajista Dani Romero, le dio cuando le tocó relevarle, inesperadamente, con sólo 20 años. «Tienes que torear, torear mucho», fueron sus palabras. Entonces no lo entendió, pero lo hizo con el tiempo. Ahora es él al que le toca ofrecer un consejo para aquellos que comienzan una nueva vida tras su retirada: «Cada uno debe encontrar su camino, con calma. El cambio es muy impactante pero hay que disfrutar de las pequeñas cosas que antes uno no podía hacer y ahora sí puede». Un aprendizaje curioso y constante, sin miedo a los errores y con la misma ilusión de un niño que comienza a descubrir quién quiere llegar a ser.