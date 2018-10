Exhibición de carácter del Unicaja para ganar al Unics (82-80)

Ahora sí. El Unicaja realizó una demostración de carácter para ganar al Unics Kazán en un partido de gran exigencia y que se decidió en la prórroga (82-80). Liderado por un gran Jaime Fernández (23 puntos y 7 asistencias), el conjunto de Luis Casimiro superó la superioridad física de su rival y a sus propios problemas en el rebote a lo largo de todo el choque.

El gran despliegue físico del Unics desde el salto inicial condicionó por completo el primer cuarto. Conviene apuntar que el quinteto inicial del conjunto ruso estaba formado en su totalidad por jugadores estadounidenses. La puesta en escena del rival cogió al Unicaja con el paso cambiado. La intensa defensa y los rápidos contragolpes propiciaron un contundente 0-10 a los tres minutos. Tardó todavía algo más el cuadro malagueño en anotar sus primeros puntos, un triple de Roberts, aunque la reacción local llegó con la entrada en pista de Fernández y Suárez. Con el primero, el dinamizó el ataque y buscó con más insistencia a los pívots, el segundo se encargó de elevar el nivel defensivo del equipo. Milosavljevic logró otro triple (6-10) y a partir de ahí llegó un parcial de 10-6 que le permitió igualar el choque al final del primer cuarto, cerrado precisamente con otro triple del serbio.

A partir de este momento, el choque se movió en las distancias cortas. Aunque el Unicaja culminó su remontada por medio de Jaime Fernández (21-19), al conjunto que dirige Casimiro le penalizó su fragilidad en el rebote defensivo. En varias acciones el Unics logró cazar tres y hasta cuatro rechaces. A esto se añadió que el regreso de las rotaciones del banquillo restó lucidez a su ataque. Con esas segundas oportunidades, el Unics no tuvo problemas para mantenerse en el partido, con Ndour haciendo mucho daño en debajo de la canasta malagueña. A pesar de conceder nueve rebotes a su rival, el Unicaja llegó por delante al descanso después de un triple de Suárez (36-33). Fueron precisamente los siete triples de diez del conjunto cajista lo que posibilitó la remontada, mientras que al Unics, un pobre 1 de ocho, lo lastró por completo.

La segunda mitad comenzó con un carrusel de fallos por parte de los dos equipos. Tres minutos estuvieron sin anotar un solo punto. El Unicaja ahora no encontraba el recurso del lanzamiento exterior. Trató de meter balones a Lessort, pero tampoco esto fue demasiado rentable por sus fallos en los tiros libres. El Unics, por contra, sí tuvo un hombre que entendió cómo jugar estos minutos: Pierria Henry. Sus puntos y asistencias permitieron al cuadro ruso estirarse en el marcador (43-49, min. 28). El base estadounidense la ganó claramente la partida a Brian Roberts. Después de un mal tercer cuarto y algunas decisiones arbitrales cuestionables, el Unicaja se puede decir que salvó los muebles gracias a Shermadini y encaró el último cuarto perdiendo sólo por cuatro puntos (48-52).

El juego no era brillante, pero sí intenso. Era evidente que los dos equipos sabían de la importancia del choque. En el último asalto, el Unics dio primero. Dos despistes defensivos del Unicaja le permitieron situarse 50-57 a siete del final. Casimiro tuvo que parar el partido. La orden fue clara: el balón era de Jaime Fernández. El madrileño despertó al Unicaja en sólo unos segundos anotó una bandeja, robó un balón y anotó un triple (55-59). Waczynski apretó más el choque con un triple. El nivel físico del partido se disparó a medida que se acercaba el final, también el malestar del público con los árbitros, que empeoraron su actuación con errores que también perjudicaron al equipo ruso. Los últimos minutos fueron un mano a mano entre Fernández y Henry con continuas demostraciones de talento por parte de ambos. A falta de ocho segundos el Unicaja perdía 68-70 y Lessort estaba en la línea de persona. El francés, que no había metido dos tiros libres seguidos en todo el partido, no falló esta vez, y una buena defensa final, permitió al conjunto malagueño forzar la prórroga.

En el tiempo extra aparecieron nuevos actores, especialmente en el bando malagueño, como Roberts, que con ocho puntos seguidos puso a su equipo 80-75 a falta de 1:45. Al Unics se le acabaron los recursos ante la gran defensa del Unicaja, y a pesar de esto tuvo un última lanzamiento para haber ganado después de que Henry tirase a fallar un tiro libre con 82-80. Increíble final a un gran partido.