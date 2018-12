La explosión de Jaime Fernández, en números La ACB realiza un profundo análisis del buen momento del escolta y de su importancia en el juego del Unicaja Jueves, 6 diciembre 2018, 19:13

El pasado 11 de julio, Jaime Fernández pagó el dinero de la cláusula de rescisión unilateral de su contrato con el MoraBanc Andorra para fichar por el Unicaja. Venía de ser uno de los jugadores nacionales más destacados de la temporada 2017-18 y se especulaba sobre su futuro en el conjunto malacitano, si bien ni el más optimista de los seguidores cajistas podía imaginar una explosión similar a la que está viviendo en este arranque de la 2018-19.

«El objetivo es no ponerse límites», aseguró nada más aterrizar en Málaga, ilusionando con el discurso de su presentación: «Creo que el objetivo es no ponerse límites. Me gusta jugar con descaro, no le tengo miedo a nada. Mi juego es alegre y agresivo y espero hacerlo en Málaga».

«Llevo ya ocho o nueva temporadas en ACB y era el momento adecuado de llegar aquí», añadió en verano, convencido de que este era su año. A un partido de cumplir sus 250 en Liga Endesa, ocho años y un mes después de debutar, ha lleagdo su momento. Sus números lo dicen, su juego lo grita.

Unicaja B. Fotopress

El jugador más valorado en Liga Endesa

No hay ningún jugador que sume más valoración que Jaime Fernández en las diez primeras jornadas de la temporada 2018-19. El jugador del Unicaja acumula 192 créditos de valoración, con una media de 19,2 por encuentro, superando los promedios de Shengelia (19), Dubljevic(18,7) y Renfroe (182,), sus perseguidores más inmediatos.

Solo dos veces se quedó por debajo de la decena, mientras que en la mitad de los encuentros alcanzó la barrera de los veinte.

Una fuente de puntos

El cajista es el 9º jugador con más puntos por partido en este inicio de competición, con una media de 14, algo lastrada por sus dos últimos partidos, con 7 y 8 puntos respectivamente.

Fernández, líder ofensivo del Unicaja, es también el segundo nacional que más anota, tan solo por detrás de los 15,9 de Brizuela. Hasta en tres ocasiones superó la veintena, con un tope de 28, en su año más anotador.

ACB Photo | M. González

Una referencia en pista

Jaime Fernández está situado en el octavo puesto en el ranking del +/-, con una media de +8,9. El dato, por sí solo, no llama la atención si no se le pone en contexto. No solo es el único jugador del Unicaja en ese ranking, sino que la diferencia es abismal para su equipo dependiendo de si está o no en pista.

+89 en sus 236 minutos de juego, -16 en sus 164 minutos en el banquillo. O, lo que es lo mismo, por cada cuarenta minutos, lo que dura un partido, el Unicaja gana por casi 9 puntos de diferencia a su rival, aprovechando sus 23 minutos y medio en pista, mientras que pierde por 1,6 de media durante los 16 minutos y medio que está de suplente.

Y un dato revelador más. En 8 de los 10 partidos tiene balance positivo en el +/-, y solo en 2 encuentros se quedó en balance negativo: en la derrota contra el Real Madrid (-6) y en la sufrida frente al San Pablo Burgos (-2). Es el termómetro del equipo.

Segundo en el 'ranking' de asistencias/pérdidas

El madrileño suma y suma asistencias con bastante facilidad, firmando un promedio de 5,4 por encuentro. Solo tres jugadores en la competición regalaron más puntos que él.

ACB Photo | M. Pozo

Otro hecho tiene aún más fuerza. Su capacidad de asistir no va de la mano de un aumento en sus pérdidas, solo 1,2 por choque. Es decir, por cada pérdida, reparte 3,31 asistencias, un ratio que solo supera Huertas (3,62) en toda la Liga Endesa.

Omnipresente en ambas partes de la cancha

No son las mencionadas las únicas estadísticas en las que Jaime Fernández destaca. El cajista pierde poco y, cuando lo hace, lo compensa rápido, situándose en 8ª posición del ranking de recuperaciones, con 1,3 de media.

Fernández, uno de los jugadores más desequilibrantes de la competición, se ha convertido en este arranque en el 4º que más faltas personales recibe (4,4), aprovechando cada vez que va a la línea. Con 3,1 tiros libres por partido, es el 7º mejor de la Liga Endesa, con un porcentaje del 96,88%, al anotar 31 de sus 32 intentos.

El que más se la juega en su equipo

Nadie en el Unicaja tiene una licencia mayor para tirar que Jaime Fernández. No es que abuse del balón, ya que es el 19º en este ranking, si bien en su equipo, él se la juega más de nadie: hasta un total de 12,7 posesiones por encuentro acaban en sus manos. El líder en este apartado, Laprovittola, queda lejano: 17,6.

ACB Photo | M. Pozo

Una doble evolución

La temporada pasada, Jaime Fernández se convirtió en el jugador nacional más valorado en Liga Endesa (12,7), en una campaña en la que multiplicó sus medias de la 2016-17 como estudiantil. De 241 de valoración global a 434. De 7,9 puntos por partido a 11,9, mejorando a sus vez en porcentajes, rebotes, asistencias, recuperaciones y valoración.

El listón estaba alto, mas el jugador del Unicaja está volviendo a mejorar lo ya mejorado previamente. En esta nueva etapa, Fernández ha mejorado en tiros libres (del 76% al 97%), tiros de 2 (del 47% al 48%), triples (del 33% al 43%), asistencias (de 4 a 5,4) y rebotes (de 2 a 3), además de en puntos (11,9 a 14) y valoración (12,7 a 19,2). ¿Dónde está su techo?

De escolta... y de base

Jaime llegó a Málaga indicando que le daba igual jugar de base o de escolta, que lo importante para él era ayudar al equipo. Y, pocas semanas después, le tocó hacerlo desde ambos roles.

Su explosión anotadora inicial llegó como «2», si bien tras la lesión de Alberto Díaz, Jaime tuvo que reinventarse en el esquema de Luis Casimiro, compartiendo la dirección de juego con Brian Roberts. «Pese a que reemplazo a Alberto Díaz, un jugador muy diferente a mí, intento mantener la esencia de mi juego. Sigo siendo agresivo».

De estrenos y pizzas

247 partidos después de su debut, Jaime Fernández logró en la Jornada 8 el honor de ser por primera vez Jugador de la Jornada. Lo consiguió merced a sus 35 de valoración frente al Herbalife Gran Canaria, si bien reconoció estar perdido en cuanto le confirmaron la noticia.

ACB Photo | M. Pozo

«Es la primera vez que soy Jugador de la Jornada, así que soy un poco rookie en esto. Invitaré a pizzas al equipo. Espero hacerlo antes del próximo partido». Puede que le toque más veces.

Abonado a los récords

En su demoledor inicio de curso, muchos topes antiguos han pasado a mejor vida. En la Jornada 2, Jaime estableció nuevos topes de puntos (24), valoración (32) y triples (8). Este último, además, se convirtió en la mejor marca histórica del Unicaja en Liga Endesa.

Más tarde, en la Jornada 7, Fernández repartió 11 asistencias frente al San Pablo Burgos, otra marca personal en su carrera ACB. Y, justo al fin de semana siguiente, volvió a pulverizar su registro máximo en valoración, alcanzando los 35 contra Herbalife Gran Canaria y logrando, por primera vez en su carrera y en solo 8 jornadas, superar la treintena de valoración en dos jornadas diferentes de una misma temporada.

Líder con España

En el partido más importante, el que valía para sellar el pase de la Selección Española a la Copa del Mundo de China 2019, Jaime Fernández se convirtió en la referencia ofensiva del conjunto español, con 17 puntos y 3 asistencias, tomando el mando del equipo en los momentos más calientes del partido. Ha sido, en estas ventanas FIBA, uno de los fijos de Sergio Scariolo. Pese a no haber estado muy acertado en el tiro, con un 34,7% en tiros de campo. Fernández brilló frente a selecciones como Montenegro, Eslovenia o Bielorrusia antes de su explosión final contra Ucrania, promediando 8,8 puntos y 3,3 asistencias por duelo.

FIBA

«Ha sido un camino muy largo para conseguir el objetivo. Hemos hecho un trabajo espectacular y lo logramos: España tenía que estar en el Mundial», confesó tras la celebración un jugador que, desde su primera internacionalidad, afirmó que, en la Selección, sentía que había mucha confianza depositada en él.

Con los pies en el suelo

Ya son varias veces en las que el mismo jugador ha pedido calma y mesura, intentando que su excelente estado de forma no le haga perder perspectiva. Esta misma semana, en una jugosa entrevista en La Opinión de Málaga, Fernández esquivó la avalancha de halagos, centrándose en trabajar más y más: Los números son espectaculares. No creo que los vaya a mantener toda la temporada porque es muy larga y con una plantilla tan larga. Pero me encuentro muy cómodo y el equipo me da mucha confianza. Hay que seguir con la línea de trabajo y ser mentalmente estable para no bajar cuando venga una mala racha«.

«Me están saliendo muy bien las cosas. Es todo fruto de la constancia, del trabajo en verano, de ir a entrenar cada día con ambición. Cuando la pelotita no entre, también estoy preparado para ayudar al equipo lo mejor que pueda», añadió.