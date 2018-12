El 'factor Carpena' impulsa al Unicaja Los jugadores del banquillo del Unicaja celebran una canasta ante el Barcelona, con la grada repleta de fondo. / Salvador Salas El equipo malagueño sumó su décima victoria consecutiva en el Palacio y sigue invicto en casa ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 18 diciembre 2018, 00:40

«Nosotros estamos muy bien pese a la derrota ante el Madrid, pero al Unicaja es muy difícil ganarle aquí». Así se expresaba un miembro de la expedición del Barcelona en una charla informal previa al partido de este domingo en el Palacio de los Deportes. No se equivocaba, a que tradicionalmente el pabellón malagueño no es plato de buen gusto para los equipos rivales. En este inicio de temporada, jugar ante su público está siendo vital para el Unicaja y el llamado 'factor Carpena' ya ha impulsado al cuadro que entrena Luis Casimiro a los primeros puestos tanto de la Liga Endesa como la Eurocup.

Los datos son contundentes: la victoria de este domingo ante el Barcelona fue la décima que se ha celebrado en el Palacio en lo que va de temporada. Nadie ha conseguido vencer en Málaga en estos casi tres meses de competición, lo que da muestra de la fortaleza del equipo malagueño como local. Los jugadores y el entrenador lo saben y siempre apelan a ese carácter que saca el equipo cuando se ve arropado por su público. Este arranque en casa mejora al dato similar que hay más reciente en la entidad de Los Guindos, cuando el Unicaja de Maljkovic logró nueve victorias en los nueve primeros partidos en Málaga en la temporada en 2001-2002.

Sólo otros tres equipos de la élite europea siguen sin perder ante su público en lo que va de temporada: Unics, Fenerbahçe y CSKA

Casimiro: «El público nos contagia por cómo viven el partido, hay sintonía con ellos»

En el balance positivo que atesora el cuadro malagueño (16 victorias y cinco derrotas entre la Liga Endesa y la Eurocup) tienen mucho peso esos triunfos en casa, por donde han pasado rivales de primer nivel. Si el Unicaja empezó la Liga siendo muy superior al Valencia en el partido inaugural (86-73), después cayeron rivales directos como el Gran Canaria (89-76), el Unics (en el partido más igualado, con prórroga incluida, 82-80) y este fin de semana un sólido Barcelona líder de la Liga Endesa y que hasta ahora sólo había un partido en la competición española.

Pocos casos similares

Precisamente el Barcelona es, junto al Unicaja y el Baskonia, uno de los tres conjuntos que aún no ha perdido en casa en la Liga Endesa. Sin embargo, el equipo de Pesic sí ha caído en el Palau en la Euroliga (65-84, ante el Fenerbahçe) y el de Perasovic ha encajado dos derrotas en el Buesa en la máxima competición europea. Aunque la comparativa con los equipos de Euroliga es injusta al ser una competición mucho más exigente, el Unicaja es el único equipo español que aún no ha perdido en casa esta temporada. De hecho, de los equipos de la élite europea sólo hay otros tres que no han caído ante su público. Uno de ellos es rival del Unicaja en la Eurocup, el Unics que sólo ha perdido en Málaga y que en la VTB también lo ha ganado todo en Kazán. Del resto de los equipos mejor clasificados en la Eurocup, tanto Alba, como Lokomotiv o Mónaco han perdido algún partido en su pabellón –el Valencia no ha perdido en casa en la Eurocup, pero sí en la ACB–.

Los otros dos equipos con más fortaleza como local son el Fenerbahçe y el CSKA de Moscú, primer y tercer clasificado de la Euroliga, que se están mostrando intratables tanto en Europa como en sus competiciones nacionales.

El 'factor Carpena' está siendo el gran aliado del Unicaja en esta primera mitad de la temporada y el propio Casimiro hablaba así el domingo de esta fortaleza: «El público forma parte de nuestras victorias, hay sintonía con ellos. La gente me lo dice por la calle. El 'factor Carpena' funciona, el público nos contagia por cómo viven el partido. Ello son fundamentales para que demos el máximo».