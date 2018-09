A falta de un base en el Unicaja, mejor tres

La Eurocup y la doble jornada en ACBelevan la exigencia

Seguro que Luis Casimiro no tardó en ponerle los pies en el suelo a sus jugadores tras la victoria ante el Valencia. No es para menos, porque lo que le viene ahora al Unicaja no permite ni una pizca de confianza. El inicio de la Eurocup este martes y la doble jornada en la Liga Endesa esta misma semana ponen el listón muy alto para el equipo malagueño, que tendrá que ampliar su rotación (el viernes no jugaron ni Díez ni Okouo). Mañana el equipo malagueño viaja a Lituania para medirse el martes al Rytas Vilnius (18.00 horas). Al día siguiente, regreso a España para jugar el jueves en la pista del Montakit Fuenlabrada, en la segunda jornada de Liga (20.45 horas) y tres días después, el domingo, el conjunto malagueño visitará al Real Madrid (19.30 h.)