Fernández: «Cuesta ganar los partidos, cuesta cerrarlos» El base madrileño explica que la victoria debe servir para dar un descanso a la dinámica negativa que mantenía el equipo MARINA RIVAS Martes, 8 enero 2019, 23:13

No fue el más destacado durante el partido de este martes ante el Estrella Roja, pero tampoco le tembló el pulso a la hora de anotar los últimos tiros libres que tuvieron en vilo al Martín Carpena. Aunque a Jaime Fernández no le puede la presión: «La tranquilidad se mantiene sabiendo que es parte del partido y que hay que estar centrado; yo estaba muy tranquilo y he tenido la suerte de meterlos». Desde el vestuario, el madrileño explicó la necesidad de mantener la calma en momentos complicados: «Como todos sabéis, nuestra dinámica va a peor, esto pasa. Cuesta ganar los partidos, cuesta cerrarlos», se sinceró.

Sin embargo, Fernández también manifestó que una victoria como esta, por ajustada que fuera, era lo que necesitaba el equipo. «Ahora nos quedamos con que hemos hecho un buen partido y tenemos que quitarnos un poco todo lo malo de fuera y quedarnos con que hemos hecho muchas cosas bien, que hemos ganado», argumentó. Una victoria a pesar de dos importantes ausencias, la de Carlos Suárez y Alberto Díaz. Sobre si sus compañeros les echan en falta en pista, aclaró: «La verdad es que sí que se echan en falta, pero no podemos ponernos más excusas, es lo que hay. Ahora hemos fichado a un buen jugador y tenemos que buscar sumar todos y hacerlo lo mejor que podamos».

El nuevo fichaje

De base a base, el madrileño también entró a valorar la llegada del que a partir de este miércoles será su nuevo compañero, Ryan Boatright: «Sí que tiene buena pinta sí. Todo lo que sea sumar y que venga con buena actitud y positivismo, será bueno para el equipo». Aunque también explicó que el vestuario todavía no sabe demasiado al respecto sobre su incorporación: «De momento nosotros no sabemos nada del nuevo compañero, hemos estado concentrados en el equipo, hablaremos con él mañana en cuanto venga».