Fernández y Shermadini, dudas para el choque de mañana Casimiro, Fernández y Shermadini, ayer en Los Guindos. / Unicaja El escolta tiene molestias en la rodilla izquierda, que se dobló en el choque ante el Breogán; el pívot, una contusión muscular JUAN CALDERÓN Martes, 13 noviembre 2018, 00:42

Malas noticias para el Unicaja cara al choque de mañana ante el Fraport Skyliners (19.00). Luis Casimiro no pudo contar en el entrenamiento de ayer con dos de sus hombres más destacados en lo que llevamos de temporada, Jaime Fernández y Giorgi Shermadini. Ambos jugadores no han podido participar en la sesión que se celebró en el pabellón de Los Guindos por problemas físicos, Fernández por gonalgia, que no es otra cosa que dolor en la rodilla izquierda, y Shermadini por contusión en el cuádriceps de la pierna derecha.

El español se dobló la rodilla izquierda después de un mal gesto que se produjo en la recta final del segundo cuarto del choque ante el Breogán. Por su parte, Shermadini sufrió en el encuentro una contusión en el cuádriceps de la pierna derecha. A pesar de todo, se espera que puedan viajar esta tarde a Alemania.