Menos fichajes, más competencia

Los grandes clubes de la ACB apuestan por la continuidad de sus equipos ante el auge de la clase media

La Liga Endesa levanta hoy el telón con el Barcelona Lassa-Herbalife Gran Canaria (21.30 h.) como partido inaugural de una temporada que se antoja apasionante y que volverá a consolidar a la ACB como la mejor competición nacional de Europa. Después de la pretemporada más atípica que se recuerda y con una Supercopa Endesa que mostró algo del potencial que tienen los principales aspirantes al título, la competición pondrá desde hoy a cada equipo en el lugar que se merece.

El Unicaja volverá a formar parte de ese grupo de aspirantes a destronar a los clubes de fútbol. El Real Madrid y el Barcelona siguen estando a años luz en presupuesto –el conjunto blanco gastó el año pasado 44 millones en su sección de baloncesto, una auténtica barbaridad en comparación con los cerca de 11 millones que tendrá este año el club de Los Guindos– y el Baskonia trata de seguir su estela desde lejos. Los tres proyectos de Euroliga son los máximos candidatos a estar en la pelea del título nacional, seguidos del Valencia, el Unicaja o el Gran Canaria, este año con mayor presupuesto por su debut en la Euroliga.

Llama la atención que este verano el mercado de fichajes en la Liga Endesa ha estado comedido en comparación con anteriores ejercicios. Han llegado buenos jugadores, pero no grandes estrellas del baloncesto europeo, salvo casos aislados. Con la excepción del Barcelona, que ha vuelto a rehacer su proyecto tras la gris temporada pasada, los clubes más importantes han apostado por la continuidad de la mayoría de sus jugadores. Hay menos fichajes de relumbrón, pero eso no resta competitividad a la Liga, al contrario. Los equipos de la zona media y baja de la tabla se han reforzado muy bien, unos para tratar de competir en los 'play-off' y otros para evitar el descenso. Andorra, Tenerife, Fuenlabrada o UCAM Murcia tratarán de alcanzar esa zona noble a la que aspira el Unicaja de Luis Casimiro, que sólo ha hecho cuatro fichajes: Lessort, Jaime Fernández, Roberts y Wiltjer. De los grandes favoritos, el Real Madrid no se ha vuelto loco tras la marcha de Doncic a la NBA y se ha puesto en manos de Llull como jugador franquicia. De estrellas anda sobrado el conjunto merengue –Tavares, Carroll, Rudy, Randolph o Ayón– por lo que las incorporaciones han sido jugadores de complemento que refuerzan aún más al equipo de Pablo Laso.

El esloveno Prepelic es su novedad más importante, un tirador letal que tiene que demostrar su calidad en un equipo 'top' de Euroliga. El alero argentino Gabriel Deck aportará fortaleza y juventud a una plantilla que parece no tener fisuras. Su principal competidor, el Barcelona, ha sido el que más salsa le ha aportado al mercado español esta pretemporada. Con Navarro ya retirado y una larga lista de bajas (Koponen, Vezenkov, Moerman, Sanders...), dos son los principales hombres que llegan para reconducir la marcha del equipo:Pangos y Singleton. El primero llega como base de garantías tras una excepcional temporada en el Zalguiris. Será el timón del equipo, el encargado de darle sentido al esquema del veterano técnico Pesic. Junto a él, Chris Singleton, uno de los mejores ala-pívots de la Euroliga, que procede del Panathinaikos y que cobrará más de 1,5 millones de euros esta campaña. El tirador Kuric, el gigante Pustovyi, el intenso Smits y el batallador Blazic completan las novedades del cuadro blaugrana.

El Baskonia tampoco presenta muchas caras nuevas. Ha realizado cuatro fichajes, pero uno de ellos ha salido cedido (Falls, al Estrasburgo) y el otro, Penava, es un joven bosnio procedente de la NCAA. Los americanos Darrun Hilliard y Shavon Shields aportarán amenaza exterior, sobre todo tras la marcha de Beaubois al Efes.

El Valencia, el Unicaja y el Gran Canaria forman ese segundo escalón. El conjunto 'taronja', rival del Unicaja mañana tiene sólo tres caras nuevas: el pívot francés Louis Labeyrie, el tirador Matt Thomas, flamante ganador del concurso de triples y el interior Mike Tobey, pretendido también por el Unicaja. Con la gran novedad de Jaume Ponsarnau en el banquillo, será uno de los rivales a batir por el cuadro malagueño. El Gran Canaria de Euroliga cuenta con la gran incorporación de Kim Tillie, compañero el año pasado de Roberts y Wiltjer en el Olympiacos, además de Luke Nelson, Clevin Hannah, Chris Evans o DJ Strawberry.

Del resto de la Liga hay varios jugadores que aterrizan en proyectos más modestos para impulsar sus carreras. En esta categoría podrían entrar Lucas Nogueira, que llega al Fuenlabrada procedente de la NBA, Sebas Saiz, cedido por el Madrid en el Tenerife, Michele Vitali, uno de los italianos con más proyección (Andorra), Quincy Miller, un jugador de nivel Euroliga –si está sano– que llega al Joventut o los conocidos por Málaga Tarence Kinsey (Breogán) o Ryan Toolson (Manresa).