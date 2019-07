Fichajes con mucho por demostrar en el Unicaja

Más físico para el equipo en las dos incorporaciones que quedan

Está siendo un verano con más movimientos que el anterior, ya que el Unicaja va a realizar al menos seis fichajes, que pueden ser siete contando el de Francis Alonso, que aún no es oficial. Tras la incorporación de Josh Adams, al club malagueño le queda por contratar a un exterior más, posiblemente un escolta, y un ala-pívot. El club tiene varias vías abiertas y la decisión no se dilatará mucho, pero por ahora no hay nada cerrado. La intención es sumar a dos jugadores con presencia física a una plantilla que por ahora quizás necesita más músculo. El portal Eurohoops citaba ayer el interés del Unicaja en el joven escolta del Partizan Vanja Marinkovic, de 22 años, pero el club malagueño no ha presentado oferta por el serbio, que fue seleccionado en el Draft por los Sacramento Kings. Para esta posición exterior el club malagueño seguía de cerca a Javonte Green, jugador del Ulm alemán que puede ejercer de escolta y de alero. Su gran actuación en la Liga de Verano de la NBA le ha valido firmar un contratolos Boston Celtics. El club aún tiene disponible una plaza de extracomunitario, que puede emplear en el fichaje del pívot.