Los fichajes del Unicaja caen de pie

Jueves, 11 octubre 2018

Decía Luis Casimiro esta semana que parece que su equipo lleva ya un mes o más compitiendo, que todo parece mucho más rodado, cuando en realidad el Unicaja no lleva aún ni dos semanas de competición oficial. Es cierto que ya ha jugado cinco partidos y que el arranque de temporada está siendo vertiginoso, pero el conjunto malagueño está mostrando un nivel de adaptación que quizás no se esperaba aún. No significa ni mucho menos que ese proceso haya acabado ni que las buenas sensaciones de ahora se vayan a mantener durante el resto de la temporada. Pero sí que el equipo está asimilando bien los conceptos del nuevo entrenador y que el trabajo por ahora está siendo provechoso. Gran parte de esa buena sintonía la tienen la rápida integración de los cuatro jugadores nuevos que han llegado a la plantilla este verano: Lessort, Wiltjer, Roberts y Jaime Fernández. Pocas caras nuevas con respecto a temporadas anteriores -se han mantenido ocho jugadores en el equipo-, pero con un rol muy importante dentro de la estructura que lidera Luis Casimiro. Pese que tres de los fichajes no tenían experiencia en la Liga Endesa, han caído de pie y están siendo clave en este arranque de temporada.

Los que más juegan

Luis Casimiro les ha dado mucha confianza desde el primer partido, ante el Valencia, en el que los cuatro debutantes salieron titulares. Despúes, sólo Lessort se ha caído de este quinteto inicial en dos ocasiones en favor de Shermadini; Fernández, Roberts y Wiltjer han sido titulares en los cinco partidos disputados hasta ahora. Además, los cuatro fichajes están entre los cinco jugadores que más minutos juegan en el Unicaja en este arranque del partido, junto a Carlos Suárez. El que más juega es Jaime Fernández, con más de 24 minutos por partido.

Es cierto que el caso del madrileño es especial, porque conocía perfectamente a muchos de sus nuevos compañeros y al propio entrenador, que le hizo debutar en el Estudiantes. Por eso Fernández es uno más en el equipo desde el primer día y apenas ha requerido adaptación. En el partido ante el Valencia hizo 20 de valoración y en el encuentro en Fuenlabrada descolló con su mejor partido como profesional en la Liga Endesa (32 de valoración). Aunque en los dos últimos encuentros haya estado más apagado en ataque, nadie duda de que el canterano del Estudiantes está ya más que aclimatado a su nuevo equipo y de que es un jugador capital.

El español se disputa por ahora el cartel de máximo anotador del equipo con Witljer, con ligera ventaja por ahora del canadiense (ha metido un punto más). El ala-pívot está siendo otra de las gratas sorpresas del Unicaja en estos primeros partidos. Además de su excelente mano para tirar de lejos, ha mostrado muchos recursos técnicos ofensivos y un eficiente juego al poste bajo. Si consigue sumar a esas virtudes dureza defensiva y rebote, el Unicaja habrá fichado a una de las perlas del mercado.

Roberts, el más rezagado

En el seno del Unicaja también hay una gran satisfacción con el rendimiento y la implicación mostrada por Lessort. El joven francés en ocasiones se deja llevar por su ímpetu -ese que le hizo chocarse una y otra vez contra Tavares en el partido ante el Real Madrid- y aún tiene que aprender a controlar su energía, pero es un pívot que se adapta perfectamente al estilo de juego que quiere consolidar Luis Casimiro. Es el segundo mejor valorado del equipo, con 11,8 por partido, por detrás de Fernández (12,2).

El menos destacado en el apartado estadístico está siendo Roberts. El base dejó una magnífica impresión y en los últimos partidos ha sido menos protagonista. Aún así, es el segundo jugador que más tiempo está en cancha del equipo malagueño, promedia 9,8 puntos por partido y ha dejado momentos de gran lucidez en la dirección del equipo.