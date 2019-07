Francis Alonso, un fichaje con efecto retardado para el Unicaja El club malagueño firma al talentoso malagueño para dos temporada con opción a una tercera, pero lo cede la próxima campaña al Fuenlabrada, equipo en el que debutará como profesional ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 27 julio 2019, 00:47

Está siendo un verano muy movido en las oficinas del Unicaja, aunque eso ha permitido que el equipo esté ya cerrado antes de que llegue el mes de agosto. La temporada pasada no se cumplieron los objetivos y el club ha cambiado a media plantilla con seis fichajes. Ayer se hizo oficial el séptimo, aunque se trata de un movimiento insólito en el club malagueño.

El Unicaja anunció el fichaje de Francis Alonso, escolta de 23 años y quizás el mayor talento que ha dado el baloncesto malagueño en los últimos años. Firma por dos temporadas con opción a una tercera, pero la próxima campaña jugará en el Fuenlabrada. Aunque la cesión de jugadores jóvenes en el club malagueño es algo habitual –Todorovic, Alberto Díaz, Belemene o el último de ellos, Ignacio Rosa, son algunos ejemplos–, no lo es tanto que se haga con un jugador que acaba de firmar su primer contrato y que además refuerza a otro club de la ACB.

Habrá que esperar al menos a la campaña 2020-2021 para ver a Alonso con la camiseta verde. Se consideró que la mejor opción para el jugador era debutar como profesional lejos de Málaga, con la posibilidad de tener unos minutos de calidad que no iba a tener en la entidad malagueña. También con menos presión que en su ciudad de origen, donde se ha seguido de cerca cada paso que ha dado en la NCAA.

Hay que recordar que Alonso ya contaba con una oferta cualificada del club, la misma que Rubén Guerrero, y luego se mejoró para firmar un nuevo contrato. Hubo consenso en el club a la ahora de no dejar escapar a este jugador y la entidad malagueña estaba dispuesta a igualar las ofertas que llegasen por el jugador para asegurarse su fichaje.

Debate interno en el club

El debate posterior fue si Alonso tenía que jugar o no en el primer equipo del Unicaja esta próxima temporada. Los movimientos que ya se habían hecho en la plantilla dejaban poco espacio para que Alonso tuviera protagonismo en Málaga a corto plazo. Waczynski tenía contrato en vigor y el polaco quería seguir en Málaga y después se fichó a Avramovic, un escolta serbio también joven (24 años) y en crecimiento. Ante la posibilidad de que el malagueño fuera el último jugador exterior de la rotación, se optó por la opción de Fuenlabrada. En el equipo del sur de Madrid estuvo cedido Alberto Díaz en 2014 y de allí regresó al Unicaja, hasta ahora.

En Fuenlabrada está Jota Cuspinera como entrenador, que le dirigió en la selección española en el Eurobasket sub-18. También coincidirá con Marc García, escolta catalán de la misma generación que Alonso y con el que ha coincidido varios veranos en la selección española. Ambos fueron nombrados miembros del quinteto ideal del Eurobasket sub-20 del 2016, en el que lograron el oro. El jugador malagueño ha crecido como jugador en Estados Unidos en estos últimos cinco años y ha regresado como un escolta anotador con un excelente tiro de tres, pero también con capacidad para generar juego y asistir a sus compañeros.

Alonso, que estos días está trabajando en solitario en el pabellón de Los Guindos, hablaba de su regreso a España. «Después de haber estado cinco años en Estados Unidos y ver cómo el tiempo ha pasado súper rápido y ahora volver aquí y recibir esta oportunidad... Estoy muy agradecido y con muchas ganas de trabajar y de enseñar a todo el mundo lo que puedo hacer», aseguraba en un vídeo del club en el que aparecían con el jugador el presidente Eduardo García, el director deportivo Manolo Rubia y el entrenador, Luis Casimiro.

«Sé que he estado cinco años en Estados Unidos y se han hablado muchas cosas buenas de mí, pero eso es el pasado y ahora me toca venir aquí y demostrar quién soy y trabajar. Nada va a cambiar, no voy a mirar esta oportunidad de una manera diferente, voy a ser yo mismo, voy a trabajar como el que más. Voy a dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido y a intentar ayudar al equipo. Y esperando volver a casa», comentaba Alonso, que siempre ha dicho que su sueño era jugar en Málaga.