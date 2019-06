Francis Alonso se queda fuera del draft de la NBA, sin españoles y con solo seis europeos ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 21 junio 2019, 11:46

Como era previsible, Francis Alonso no salió seleccionado la pasada madrugada en el draft de la NBA, en el que Zion Williamson salió elegido en primera posición. El jugador malagueño está en su año natural de selección y ninguna de las 30 franquicias ha apostado por quedarse con sus derechos en la mejor Liga del mundo. Aún así, el escolta sigue en Estados Unidos trabajando con la agencia BDA y participando en diferentes entrenamientos (actualmente está en Miami). No haber salido seleccionado en el draft no cierra de manera definitiva la puerta de la mejor Liga del mundo para Alonso. De hecho, es libre para negociar con cualquier franquicia y tratará de convencer a algún equipo para participar en las Ligas de Verano de la NBA, un magnífico escaparate para los jugadores jóvenes. Por ahora, Alonso sigue centrado en su periplo en Estados Unidos antes de regresar a Europa. El Unicaja tiene sus derechos en la ACB, le hizo una oferta y tratará de fichar al jugador si decide jugar en España.

El draft 2019 no ha contado con ningún jugador español y de hecho hay muy pocos europeos. Entre las dos rondas, solo seis jugadores del Viejo Continente han salido elegidos. El mejor colocado fue el El ala-pívot francés de origen guineano Sekou Doumbouya fue elegido esta noche con el número 15 por los Pistons de Detroit. El pívot georgiano Goga Bitadze, que fue elegido con el número 18 por los Pacers de Domas Sabonis y el croata Luka Samanic, que jugó en el Barça, salió en el 19 por los Spurs.

Ya en la segunda ronda fueron seleccionados el lituano Deividas Sirvydis por los Mavericks, pero después cedido a los Pistons; el serbio Alen Smailagis, por los Pelicans, que vendieron los derechos a los Warriors. Por último Vanja Marinkovic cerró el sorteo universitario con su elección por los Kings.