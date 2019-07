Francis Alonso: «Recibir esta oportunidad es un lujo» El jugador Francis Alonso. / Unicaja Baloncesto El Unicaja hizo oficial el fichaje del malagueño por dos temporadas con opción a una tercera y su cesión esta próxima campaña al Fuenlabrada ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 26 julio 2019, 11:17

Por fin el Unicaja y el Fuenlabrada hicieron oficial el acuerdo que llevaba cerrado ya varios días. El club malagueño ficha a Francis Alonso y le hace un contrato de dos temporadas con opción a una tercera y pacta su cesión al conjunto fuenlabreño para la próxima campaña.

La entidad de Los Guindos logra así atar a uno de los jugadores españoles más prometedores, formado en la cantera malagueña y que regresa a Europa tras cinco exitosos años en Estados Unidos, en su etapa universitaria. Como la configuración de la plantilla no dejaba mucho margen para el malagueño, el club decidió buscarle una cesión en un equipo de la ACB para que tenga minutos y pueda demostrar su talento. El Fuenlabrada que dirige Jota Cuspinera, que ya entrenó a Francis en las categorías inferiores de la selección española, fue el elegido.

Nacido en Málaga el 25 de mayo de 1996, estuvo en la cantera del Unicaja hasta que al finalizar su etapa Junior, formando parte del equipo LEB Plata, decidió seguir su carrera en Estados Unidos, donde estudió y jugó en la Cuching Academy en un primer año preparatorio y después en Greensboro durante el ciclo universitario de 4 años.

«Es un sueño»

Francis Alonso se mostró muy agradecido por esta oportunidad: «En el momento te impacta, es un sueño que desde pequeño siempre se me pasaba por la cabeza. Ahora que he madurado como persona en EE UU, vengo aquí y el haber estado en esta situación, sabiendo todo el trabajo que he puesto desde hace muchísimos años, obviamente todo depende de mí, del trabajo que pongo, de siempre mostrar respeto, pero el hecho de que haya recibido esta oportunidad es un premio a todo el trabajo que he hecho durante todos estos años».

«Después de cinco años fuera, recibir esta oportunidad es un lujo», asegura el malagueño. «Voy a darlo todo en cada entrenamiento, en cada partido, para intentar aprovecharla», aseguró.