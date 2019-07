Garbajosa: «El Unicaja tiene buena pinta» El presidente de la FEB estuvo en Málaga para presentar los partidos de España ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 29 julio 2019, 17:53

Ahora viste de traje en lugar ropa deportiva y es más frecuente verle moverse entre despachos que por la línea de tres de una cancha, pero Jorge Garbajosa sigue siendo un mito del baloncesto en Málaga. Seguramente uno de los jugadores más queridos por la afición malagueña por lo que supuso su paso por el Unicaja, el madrileño vive ahora el baloncesto desde otra perspectiva como presidente de la FEB.

Sigue siendo una voz autorizada, ahora más aún, en el mundo de la canasta. Este lunes pasó por Málaga para presentar el torneo amistoso que va a jugar la selección en el Martín Carpena la próxima semana (aquí la información) y se le cuestionó por cómo ve al nuevo Unicaja. El exjugador internacional no fue muy extenso y se mostró prudente, aunque optimista: «He visto a Eduardo García, presidente del Unicaja, muy contento con el equipo, con jugadores muy 'combo', como se dice ahora, con mucha versatilidad. También decíamos que un equipo no se descubre hasta que no abres el melón. Pero el color del melón es bueno, tiene buena pinta y este Unicaja también la tiene«.

También habló sobre Jaime Fernández, el único jugador del Unicaja en la concentración de la selección previa al Mundial de China. «Le veo muy bien, ha trabajado muy bien en verano, coincidimos mucho entrenando en el mismo sitio curiosamente y he visto cómo se ha preparado para llegar a tope. La mentalidad del jugador ha cambiado mucho para bien. Antes las concentraciones eran más largas porque el jugador no llegaba tan fino. Ahora la preparación física la traen y se trata de afinar conceptos y sistemas y empezar a competir«, dijo. El presidente de la FEB también citó a Fernández como uno de esos jugadores que aportan polivalencia a la selección: »Es una selección muy versátil, con muchos jugadores para jugar en puestos distintos. Por ejemplo, en el puesto de alero y ala-pívot están Víctor Claver, Beirán, Juancho, Oriola... También hay varios jugadores capaces de jugar en el uno y el dos, como Jaime Fernández o Llull. Va a ser difícil para el seleccionador elegir entre estos 16. Les ves entrenar y ves la sensación que hay de cuchillo entre los dientes«.

Garbajosa se mostró contento de que la selección esté en Málaga -«Málaga que es una ciudad de baloncesto, es un placer venir»- y dijo que la venta de abonos va a buen ritmo. Sobre las renuncias de Sergio Rodríguez, Mirotic e Ibaka, Garbajosa quiso resaltar el compromiso de otros jugadores: «Antes de elaborar la lista, primero se elaboran quienes el seleccionador y el área técnica consideren oportunos y a partir de ahí pedimos la predisposición a estar. Cada uno tiene sus motivos. Hay motivos familiares, de salud, contractuales... No somos nosotros quienes debemos explicarlo por qué no vienen, que lo hagan ellos». Sí se mostró muy crítico con los cambios de la Euroliga, el nuevo calendario y el reparto de licencias. «Es indignante. Cuando lo dijimos hace tiempo, parecía que había intereses particulares pero el tiempo se demuestra. Esto son hechos y no opiniones. La Federación Internaciol reduce el tiempo de concentración previo al Preolímpico para ayudar a las ligas, las ligas buscan sistemas de competición alternativos para bien de todos, los sindicatos hacen un esfuerzo, las Federaciones nos adaptamos... Todos hacemos un esfuerzo para el bien común menos uno. Esto no es una guerra Euroliga-FIBA, es ya una guerra de la Euroliga contra el sistema del baloncesto en general, en el mundo entero. Va contra ligas y selecciones. Que cada uno opine, pero esto son hechos«.