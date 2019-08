Gerun: «Siempre he pensado que puedo jugar al máximo nivel» Gerun, en la pista central del Carpena / Migue Fernández El pívot ucraniano, que en dos años ha pasado de jugar en LEB a fichar por un equipo de Euroliga, se muestra muy convencido de poder hacer un buen papel en Málaga ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 14 agosto 2019, 12:26

Volodymyr Gerun tiene solo 25 años, pero ya le ha dado tiempo de jugar en su país (Ucrania), de pasar por la NCAA norteamericana y de conocer prácticamente todos los niveles del baloncesto español. El nuevo jugador del Unicaja ha ido dando pasos adelante cada temporada, desde que debutó como profesional en LEB Plata, tercera división española, en 2015, en las filas del Viten Getafe. Tardó poco en dar el salto a LEB Oro e incluso en llamar la atención del Barcelona, que lo fichó para su conjunto filial. Su gran papel en el club catalán en LEB Oro le puso en la órbita de equipos de la ACB y el Breogán le dio la pasada temporada su primera oportunidad en la élite española. De ahí, hasta llegar este verano al Unicaja, en el que será el mejor equipo de su carrera hasta ahora y que le permitirá debutar en la Eurocup. Fue sincero Gerun cuando se le preguntó por qué fichaba por el Unicaja: «Fue el mejor equipo que me hizo una oferta. Conocía el club, le he visto mucho jugar esta temporada, también hablé con Sergi Vidal. Fue una decisión fácil, es un buen sitio para que yo siga progresando».

Pese a su juventud, Gerun tiene las ideas claras y mucha confianza en su juego y su trabajo. «Siempre he pensado que puedo jugar al máximo nivel, todo es cuestión de tiempo. Soy un persona trabajadora, tengo paciencia y se que todo es posible. No es una sorpresa para mí estar en un equipo como el Unicaja», dijo.

Ya lleva en Málaga un par de días y asegura que todo lo que ha conocido del club, de la ciudad y de sus compañeros le ha dado una grata impresión. «Aún no he hablado con el entrenador, pero todo lo que me han dicho de él es bueno», aseguró sobre Luis Casimiro.

Sobre los objetivos para la temporada, Gerun cree que el Unicaja tiene que competir al máximo nivel e intentar llegar lo más lejos posible: «Hay que intentar ganar todo lo que se pueda en las tres competiciones y si es posible volver a la Euroliga», comentó el pívot, que firma por dos años con opción a un tercero.

El ucraniano cree que el Unicaja que se ha configurado este año es más fuerte, con más físico que el del año anterior, con más movilidad y que seguramente podrá hacer un juego más rápido. También habló sobre su capacidad para rebotear: «Siempre trato de hacer lo que el equipo necesita en cada situación. Pero sé que uno de los motivos por los que me ha fichado el Unicaja es mi capacidad para rebotear, sé que tengo esa habilidad y espero seguir desarrollándola en Málaga».

Pese a llevar varios años en España, Gerun prefirió comparecer ante los medios hablando en inglés. Aunque hizo el esfuerzo de decir una frase en castellano para despedirse: «Estoy muy contento de estar en Málaga y de jugar aquí»

El director deportivo del Unicaja, Manolo Rubia, definió al nuevo jugador del club: «Es un jugador que ha crecido desde su etapa universitaria, y desde que empezó en la LEB Plata, pasando por diferentes equipos. Su gran virtud es su gran movilidad, aporta puntos en ataque, rebotes ofensivos, defensivamente puede estar con jugadores exteriores, cada año ha ido evolucionado para jugar mejor»