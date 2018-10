Gran reacción del Unicaja para ganar al Zaragoza Una jugada del encuentro. / Ñito Salas Se impone con una notable defensa después de una mala primera parte (98-82) JUAN CALDERÓN Sábado, 27 octubre 2018, 22:29

El Unicaja también sabe defender. El equipo malagueño acalló las críticas de los que cuestionaban su capacidad defensiva y por esta vía le dio la vuelta a un complicado partido ante el Tecnyconta Zaragoza, al que acabó derrotando por 98-82. El conjunto que dirige Luis Casimiro fue de menos a más y acabó lanzando para sumar un triunfo que mantiene la excelente dinámica. Shermadini con 13 puntos y 6 rebotes fue el hombre clave de un partido en el que los aficionados fueron testigos del histórico debut del júnior Pablo Sánchez.

La puesta en escena del Unicaja fue pésima y el Zaragoza, con un juego muy ordenado no tardó en colocarse 5-10 a los cinco minutos de partido. Los errores defensivos, una circulación lenta y la ausencia de ese juego con alternativas entre el protagonismo de sus pívots y los triples fueron la cause del mal arranque. Casimiro paró el partido, pero también fue recomponiendo el equipo poco a poco por una apuesta más defensiva. A los siete minutos ya no quedaba ni un solo integrante del cinco inicial. Con Jaime Fernández en la pista, el equipo malagueño jugó mejor, al menos tuvo más ritmo y se acercó en el marcador, 14-18, pero siguió dando facilidades en defensa. La segunda del escolta madrileño condicionó la recuperación, aunque lo que tuvo una incidencia clara en el marcador fue el 2/10 en los triples (16-22).

El encuentro tenía un ritmo tedioso al que el Unicaja no terminaba de adaptarse, más acostumbrado a ataques rápidos y a un juego más directo. La situación de Fernández obligó a que Waczynski jugase de dos y respondió bien, de hecho fue el mejor de su equipo en la primera mitad con 11 puntos. Pero los errores atrás continuaban y el Zaragoza se situó 21-31 con un par de canastas fáciles con ataques bien conducidos por McCalebb. Casimiro volvió a parar el partido y abroncó a sus jugadores. «O nos ponemos a trabajar ahora o no quiero llorar después del partido», gritó a sus jugadores en el tiempo muerto, tal y como captaron las cámaras de televisión. Lo cierto es que el técnico no paró de rotar a sus jugadores tratando de dar con el quinteto defensivo ideal. Sus palabras tuvieron efecto y el Unicaja mejoró algo en defensa, que no demasiado, como además logró tres triples, el último de Fernández que equilibró el encuentro al descanso (42-44).

No hizo falta esperar mucho para comprobar que algo había cambiado en el juego del equipo malagueño. Las dos primeras canastas de la segunda parte fueron un gancho de Shermadini y un triple de Waczynski. El Unicaja se ponía por primera vez por delante en todo el partido (47-46) Alternando balones dentro fuera y, además haciéndolo con acierto, todo era más fácil. Pero lo más importante estuvo en la defensa. El equipo se remangó de verdad y frenó en seco a su rival que cada vez tenía más problemas para anotar. Shermadini fue el brazo ejecutor del Unicaja. Transformaba en canasta todos los balones que recibía y en defensa también dominaba. Ahora todo estaba en su sitio y la renta malagueña no paraba de crecer hasta el 70-58 con el que se cerró el tercer cuarto. Tan bien marchaban las cosas, que para dar descanso a Jaime Fernández, Casimiro hizo debutar a Pablo Sánchez, el jugador más joven en debutar con el Unicaja en la historia con 16 años y 9 días

El choque parecía encarrilado, pero se relajó demasiado encajando un parcial de 2-9 y volvieron los nervios. No llegó la sangre al río porque Casimiro volvió a reordenar a los suyos. Los triples de Milosavljevic, ahora muy acertado, y Salin devolvieron una ventaja que ya parecía definitiva (80-67). De ahí al final, el Unicaja fue una apisonadora, con Lessort dando susto en cada mate y lanzando el contragolpe fruto de su buena defensa. El público acabó pasándoselo en grande después de un partido complicado.