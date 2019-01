La hora de la verdad para el Unicaja empieza en Valencia El conjunto malagueño inicia este miércoles el Top-16 en La Fonteta ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 1 enero 2019, 11:12

El azar y la competición han vuelto a poner en el mismo camino al Unicaja y a Valencia. No deja de ser curioso que el club malagueño empezara la temporada 2017-2018 contra el conjunto valenciano en aquella fugaz participación en la Supercopa (83-78 para los 'taronja') y que también iniciara el año natural 2018 ante el mismo rival, con dos choques seguidos primero en la Liga Endesa (victoria por 74-67) y después en la Euroliga (derrota por 83-85).

Caprichos del destino, la actual temporada también empezó con el mismo emparejamiento, ya que el debut del proyecto de Luis Casimiro fue un convincente triunfo en el Carpena ante el Valencia cuando había muchas dudas en el entorno del Unicaja tras una irregular pretemporada. Ahora, este inicio de 2019 depara otro enfrentamiento sin cuartel entre los dos mejores clubes españoles fuera de la Euroliga. Mañana, el pabellón de La Fonteta acoge un apasionante arranque del Top-16 (20.45 horas, por Teledeporte) entre dos claros candidatos a pelear por el título de la Eurocup.

Con este mes de enero llega la hora de la verdad para un Unicaja que este año se ha ganado el crédito de todos sus rivales gracias a un baloncesto rápido, vertical y efectivo en ataque que le ha colocado en los puestos altos de la clasificación desde principios de temporada, tanto en la competición española como en la europea. Pero existe una premisa que suelen repetir los más veteranos del mundo del baloncesto que indica que a los equipos hay que verlos a partir de diciembre y enero. No significa que lo logrado hasta ahora no cuente, porque sería injusto, pero sí es cierto que es ahora cuando los equipos tienen que demostrar que están preparados para alcanzar cotas altas, con el Top-16 de la Eurocup que resulta determinante para las eliminatorias por el título y con la Copa del Rey de febrero, el primer título por el que peleará el cuadro malagueño esta campaña.

Empieza la hora de la verdad después de un mes de diciembre que dejó una gran victoria ante el Barcelona, pero que también tuvo sombras, con tres derrotas en seis partidos (Joventut, Unics, y Baskonia) y el fin de la imbatibilidad en el Palacio de los Deportes.

El partido de mañana en Valencia está lleno de incentivos, no sólo por la gran rivalidad deportiva entre ambas entidades, sino también por ver qué cara ofrece el Unicaja en un Top-16 muy exigente, en el que hay poco margen para los errores. El Valencia y el Unicaja se medirán por primera vez en la Eurocup desde la histórica final de 2017 que acabó con Carlos Suárez levantando el trofeo. El Valencia terminó primer de su grupo con un excepcional Will Thomas, en un gran momento de forma y con Thomas y Van Rossom liderando un perímetro con muchos efectivos. El Unicaja no pudo terminar primero de grupo tras caer en Kazán, pero pasó de ronda con el mismo balance que el Valencia (8-2). Su hombre mejor valorado en la Eurocup es Shermadini, pero el motor del equipo es a todas luces un Jaime Fernández que tiene que volver a ser desequilibrante.