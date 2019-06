Un horario que condiciona: comida a las 11.45 horas y concentración en el hotel del Unicaja El equipo malagueño cambiará sus rutinas en el día partido para adaptarse a una hora inusual ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 2 junio 2019, 01:10

Que uno de los partidos más determinantes de la temporada se dispute a las 16.30 horas no tiene mucho sentido.. Ya lo decía Luis Casimiro: «Tener un poquito más de sensibilidad con el espectador que viene a la cancha sería bueno para los dirigentes de este negocio». Aunque habrá más de 8.000 personas en el Palacio de los Deportes, la hora no ayuda a la hora de llenar el pabellón. El club malagueño se quejó, pero el contrato de la ACB con Movistar no deja mucho margen y la televisión manda. Se han programado todos los segundos partidos hoy, en jornada continua, desde las 12.30 horas del Tecnyconta Zaragoza-Baskonia, hasta las 21.30 horas del Baxi Manresa-Real Madrid.

Habrá animación a cargo de la banda de Los Mihitas y platos de paella en el 'Bask3t bar' del Palacio de los Deportes a 3,5 euros para tratar de ambientar pronto el pabellón y que las gradas presenten un buen aspecto a las 16.30.

Pero serán los jugadores los principales afectados por jugar a primera hora de la tarde y el equipo tendrá que cambiar su rutina habitual de los días de partido. La jornada de este domingo para el Unicaja será similar a los días de partido a las 12.30 horas. En esos casos la plantilla desayuna junta antes de ir al pabellón. En este caso, el equipo irá a primera hora al Palacio de los Deportes para hacer la habitual sesión de tiro antes de los encuentros. Después, almorzarán todos juntos muy temprano, a las 11.45 horas y ya el equipo se quedará en el hotel habitual de concentración en el paseo marítimo para descansar antes del encuentro. Sobre las 15.00 horas ya se marcharán de nuevo al Martín Carpena. Hay que ver cómo afecta a ambos equipos el jugar un partido con tanta antelación y a una hora tan poco común. El Unicaja regresó ayer a Málaga, tras pasar la noche en Ciudad Real después de la victoria ante el Valencia. La plantilla tuvo la tarde libre para descansar algo antes de la cita clave.