Ignacio Rosa, un subcampeón europeo con su futuro por decidir Rosa, con el dorsal 15, celebra una canata de España / FIBA El canterano del Unicaja, que ganó ayer la plata con España sub-20, volverá a salir cedido esta temporada y el TAU Castelló se perfila como su destino ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 21 julio 2019, 23:59

Hay que empezar a recordar los nombres de esta nueva generación del baloncesto español que ayer se colgó la medalla de plata en el Europeo sub-20 de baloncesto disputado en Tel-Aviv. España perdió por 92-84 contra Israel, la selección anfitriona. El equipo de Joaquín Prado peleó de tú a tú, pero se le fue el partido entre el tercer y el cuarto parcial. Se percibe mucho talento en este grupo de jugadores nacidos entre 1999 y 2000, aunque la mayoría de ellos aún no han tenido muchas oportunidades en la élite, a excepción de Carlos Alocén, que ya ha destacado en la ACB con el Zaragoza. Rosa salió titular

Uno de ellos es Ignacio Rosa, ala-pívot de ha cumplido este mes 20 años y que lleva en el Unicaja desde categoría infantil. Ayer salió titular en la final y jugó 18 minutos para aportar 9 puntos y 2 rebotes. Tuvo un periodo de inspiración en el tercer cuarto, en el que anotó tres triples prácticamente en tres minutos para mantener a su equipo. Un jugador especial en el que el club malagueño se fijó cuando militaba en las categorías inferiores del Villa de Los Barrios y que en 2017 firmó su primer contrato profesional con la entidad de Los Guindos.

El gaditano amplió ayer su palmarés como jugador de baloncesto y ahora, una vez terminada su experiencia con la selección, tendrá que centrarse en su futuro inmediato. El jugador tiene contrato en vigor con el Unicaja –firmó 2+2, pero no se ejecutará la cláusula de corte que tenía el club– y esta próxima campaña volverá a salir cedido ya que no tiene sitio en el primer equipo malagueño. El Unicaja estudia su próximo destino y el TAU Castelló es una opción que gusta para que Rosa se siga desarrollando como jugador. Aún tiene que mejorar y demostrar que su futuro está en la Liga Endesa. Ya la temporada pasada tuvo su primera experiencia cedido en un equipo de LEB Oro, el Oviedo, que llegó a jugar la fase de ascenso. Rosa no tuvo mucho protagonismo en un buen equipo de la segunda categoría y notó ese primer año de adaptación. Sus números fueron 5,5 puntos y 2,5 rebotes en 14 minutos de juego.

Habitual con España

Habitual en las categorías inferiores de la selección española –ha jugado el Europeo de Kaunas de 2015, el europeo de Turquía de 2016, el mundial sub-19 de Egipto de 2017 y el Europeo de Alemania del año pasado, ya siendo sub-20–, Rosa es un ala-pívot de 2,08 que suele jugar alejado de la canasta, ya que tiene un muy buen tiro exterior (39% de acierto en triples la pasada campaña). Es un jugador muy centrado –hijo del exjugador Juan Rosa – del que se espera mucho y que está en un momento clave de su carrera para dar el salto. Con 17 años debutó en la Liga Endesa y con 18 lo hizo en la Euroliga, aunque solo ha jugado cinco en cinco partidos con el Unicaja y pocos minutos. De lo que haga esta temporada en LEB dependerá en gran parte su futuro.