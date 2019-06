El 'infierno verde' tiene que rematar LOF El Unicaja está hoy ante una oportunidad única de eliminar al Valencia en Málaga y regresar a las semifinales de la ACB ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 2 junio 2019, 00:44

Parecía que ya no había mucho margen esta temporada para volver a vivir en el Palacio de los Deportes un partido de esos de los que llenan las gradas y ponen los vellos de punta desde el momento en el que suena el himno de Pablo López. Pero el baloncesto es así y de un día para otro el panorama cambia de manera radical. Hoy nadie se quiere perder el Unicaja-Valencia en el 'infierno verde' del pabellón malagueño (16.30 horas, por #Vamos de Movistar+, en el dial 8). El conjunto malagueño dio la sorpresa el viernes en la Fuente de San Luis y se ha ganado el derecho de sentenciar la eliminatoria de cuartos de final en Málaga y darle una alegría a su público, que se ha llevado más de un disgusto esta temporada.

Pero ya no tiene sentido mirar atrás y hurgar en los tropiezos más recientes y el pabellón malagueño tiene que ser una voz conjunta de apoyo y aliento para llevar al Unicaja de nuevo a unas semifinales de la Liga Endesa. El cuadro de Luis Casimiro se ha mostrado muy fuerte esta temporada en la Liga Endesa como local y solo ha perdido en dos ocasiones, ante el Baskonia en diciembre y ante el Iberostar Tenerife en enero. En Málaga han caído Real Madrid, Barça Lassa y por supuesto el Valencia Basket y todos los rivales saben que ese 'factor Carpena' puede ser determinante en algunos momentos.

Ayer aún quedaban a la venta unas 900 entradas y, aunque no haya lleno absoluto, sí habrá el ambiente de las grandes citas. Eso sí, el Unicaja necesitará de nuevo hoy su mejor versión para vencer a un Valencia Basket que llega herido tras el choque del viernes. Desde que terminó el primer partido, el mensaje en el Unicaja ha sido el de no dar nada por hecho aún. Está fresco el recuerdo de la dura derrota recibida en casa ante el Alba en el segundo partido de cuartos de final de la Eurocup, después de que el Unicaja ganase en Berlín.

Aunque será casi imposible que el cuadro malagueño vuelva a contar con un jugador tan inspirado como Milosavljevic el viernes, sí tiene que tratar de mantener el mismo nivel de dureza y de competitividad mostrados en Valencia. Seguirá sin jugar Salin, que ya no competirá en lo que queda de temporada por su lesión, como informó ayer el club.

La línea a seguir se marcó el viernes, con un buen tono defensivo, acierto en el tiro y varios jugadores sumando en muchos aspectos. Dubljevic y Will Thomas no fueron tan determinantes como acostumbran y el cuadro de Luis Casimiro logró minimizar las pérdidas, salvo ese minuto loco del último cuarto. Hoy es el día y no se puede dejar escapar el tren de las semifinales, que parecía que esta temporada no iba a parar en Málaga.