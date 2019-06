Jaime Fernández: «Esta derrota estaba dentro de las posibilidades» 02:17 El base madrileño pidió disculpas por la falta técnica que recibió aunque también indicó que en el Valencia también hubo algún mal gesto hacia el colegiado y que no se señaló JUAN CALDERÓN / MARINA RIVAS Domingo, 2 junio 2019, 20:29

Especialmente dolido por la derrota, desde el vestuario Jaime Fernández comenzó sus declaraciones postpartido entonando el 'mea culpa' por el momento en el que se le señaló la falta técnica. «He reaccionado mal, me ha pitado la técnica, ya le he pedido disculpas, a veces me caliento un poco pero no lo volveré a hacer», valoró arrepentido. Explicó entonces que toda aquella situación y en especial ese gesto fue fruto de tensión acumulada del momento. «A veces nos hemos desesperado un poco, está claro que tenemos que aprender de eso y de muchísimas faltas», señaló.

Aprender a atemperar los nervios será una asignatura pendiente cara al partido del martes. Y es que sabían que este tercer partido podía llegar y están preparados para ello. «Sabíamos que íbamos 1-0 contra un superequipo y que esto entraba dentro de las posibilidades. Obviamente no queríamos que esto pasara pero estaba dentro de lo posible. Nos han ganado pero todavía tras el gran partido que hicimos el Valencia tenemos la posibilidad de sumar la victoria y pasar a semifinales», aseguró esperanzado. Sólo tiene clara una cosa para conseguir el billete a la siguiente ronda: «Hay que jugar un buen partido y sobre todo ganar. No sé si hacer un partido parecido o totalmente diferente, pero lo importante es ganar y que ellos no estén cómodos».

A pesar de que en ocasiones, en la cancha pudiera apreciarse un especial 'pique' con Vives, del Valencia, Fernández aseguró que este era inexistente y volvió a achacar todo lo sucedido al calor del partido. «No estoy picado con nadie en general, son momentos del partido. De hecho he hecho un gesto y me ha pitado una técnica el árbitro». Eso sí, también añadió: «Me hubiera gustado que en el otro lado también hubieran pitado cuando han hecho algún gestillo o han dicho algo al árbitro porque desde luego lo ha habido, pero son cosas del partido. Los árbitros se pueden equivocar o no».

Ahora, lo único que busca el madrileño es mentalizarse, al igual que el resto de sus compañeros, para que el de este domingo no fuese el último partido del año en casa. «Hemos vivido un ambiente fantástico aquí hoy y el no haberles podido brindar la victoria aquí me sabe mal pero ojalá que podamos vivir este ambiente en semifinales porque todavía tenemos la opción de ganar», se sinceró.