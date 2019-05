Jaime Fernández: «Me encanta la rivalidad que hay con el Valencia» Jaime Fernández, en el partido ante el Andorra / Ñito Salas El escolta del Unicaja, hombre clave del equipo, afronta los segundos 'play-off' en su carrera y reivindica la buena temporada del equipo en la ACB ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 30 mayo 2019, 00:55

El año pasado, Jaime Fernández protagonizó una curiosa campaña con el Morabanc Andorra antes de las eliminatorias por el título. «¿Está el play-off?, que se ponga», decía en una llamada telefónica al más puro estilo Gila, en un vídeo que tuvo mucha relevancia (ver vídeo). Pese a su amplia carrera en la ACB, los del año pasado fueron los primeros 'play-off' para el madrileño, ya que nunca llegó a disputarlos con el Estudiantes. El conjunto del Principado dio una de las grandes sorpresas en aquellos cuartos de final, al doblegar al Barcelona en su cancha en el primer partido, con Jaime Fernández como jugador más valorado (15). Después perdieron los dos siguientes encuentros, en los que Fernández no estuvo bien a nivel individual.

El mejor fichaje del Unicaja esta temporada está deseando dar un paso más en su trayectoria y jugar unas semifinales de la Liga Endesa. Para eso habrá que eliminar al Valencia Basket, en unos cruces de cuartos en los que pocos dan al conjunto malagueño como favorito.

Sin pesimismo

Pero Jaime Fernández reivindica estos días la buena campaña del equipo malagueño en la Liga Endesa y se aleja del pesimismo que impera en el entorno. «En la ACB creo que hemos hecho una temporada muy regular, un grandísimo año, hemos sido quintos, el año pasado fue peor, creo que ha sido un gran año a nivel colectivo», asegura. «Ahora llega el momento de la verdad, el Valencia es un rival muy complicado y tenemos que prepararnos para darlo todo, para competir ante un equipo con el que hay máxima rivalidad, que es algo que me encanta y que sentí desde que llegué el primer día», afirma. El dorsal '3' del Unicaja reconoce que la dura derrota en Valencia supuso un antes y un después en el equipo. «Fue una derrota muy dolorosa, no solo por perder de 40 sino porque nos dieron un toque de atención, algo que fue para mí bastante chocante y también doloroso. Desde ese momento fuimos para arriba y hay que seguir en la línea que llevamos, sabiendo que eliminar al Valencia sería lo máximo. Nosotros en el equipo no tenemos pesimismo, tenemos unas ganas enormes, quizás nos da envidia sana su título de Eurocup y que hayan acabado por delante en la ACB, y nos gustaría poder devolvérselo», destaca.

El escolta ha recuperado la confianza y la frescura que mostró en un espectacular inicio de temporada. Sus sensaciones son buenas y la lesión parece olvidada. Esta semana supo además que había sido elegido en el segundo mejor quinteto de la competición, con unos números muy buenos en su primera temporada en Málaga: 11,9 puntos, 2,8 rebotes, 4,5 asistencias y 14 de valoración media. «Nunca me había lesionado y no he sabido llevar la lesión, quería volver al mismo nivel que cuando me lesioné y me he dado cuenta que hace falta un periodo de adaptación. Toca aprender de ello, ahora me encuentro bien, con confianza, estoy pudiendo ayudar al equipo a ganar», argumenta.