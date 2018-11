Jaime Fernández, jugador del Unicaja: «Soy consciente de que el balón está entrando»

Pese a que no tuvo el mejor de los arranques ni el Unicaja su partido más lúcido, el cuadro malagueño se hizo con una nueva victoria y el madrileño Jaime Fernández volvió a liderar con sus cifras: 24 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes y 35 de valoración. «Aunque esa un tópico, me importa más el equipo, lo digo de verdad. Ahora me están saliendo bien las cosas, pero también tengo que ayudar cuando las cosas no están tan bien», se sincera tras conocer sus estadísticas. Continuando con su línea ascendente, no piensa en nada más que no implique mejorar más: «Intento trabajar cada día, al final en los partidos me salen las cosas bien. Pretendo seguir por esta línea, soy consciente de que el balón está entrando pero tengo que seguir ayudando para cuando el balón no entre».

Por todo lo que aporta al equipo, resultó comprensible que el Carpena se echara las manos a la cabeza al ver cómo se le doblaba la rodilla en la segunda parte. «En caliente no me duele, en frío veremos. Ha sido un gesto muy feo pero por suerte, ahora mismo estoy bien», comenta Fernández sobre el momento concreto. Sin embargo, los aficionados respiraron rápido al ver que todo quedaba en un susto y el líder de puntos seguía jugando. «Me había dolido en el momento porque se me ha doblado, pero he podido seguir y en caliente estoy bien», asegura.

Mientras mantiene las piernas en un habitual cubo con hielo dentro del vestuario, aprovecha para argumentar su visión general del cruce, ya más tranquilo. «Creo que el partido ha sido apretado, el Breogán ha hecho un magnífico partido, la defensa que han planteado cambiando y ya un poco hundidos con el pívot, me ha permitido anotar», empieza. Y continúa con los aspectos clave a su juicio: «Nos han superado en el rebote, en las canastas fáciles, en ataque no hemos tenido nuestro ritmo… Es un partido que debemos mejorar en muchos aspectos», señala.

También en esta línea autocrítica, Carlos Suárez, segundo máximo anotador del Unicaja con 10 puntos, se sincera sobre el partido del equipo: «No hemos estado bien, sobre todo en el rebote, pero lo positivo es que hemos ganado. Se ha complicado al principio, no hay rival fácil en la liga ACB, aquí cualquiera te pueda ganar, hay que sufrirlo», comenta intentado sacar lo positivo. Y aprovecha para reiterar la igualdad de la liga y la dificultad del rival pese a su puesto en la tabla: «El Breogán es un equipo que va creciendo poco a poco, un histórico de la liga que ha tenido sus lesiones y que está metiendo a la gente de nuevo y creo que son un rival complicado en casa y que se van a mantener en liga».

En cuanto a los aspectos a mejorar, el capitán lo tiene claro y al igual que Fernández opta por hablar del conjunto y no de sí mismo: «No me baso en mis puntos, en defensa no he estado bien, tengo que mejorar me baso en el equipo y en que hay que crecer a base de defensa y no hemos estado bien», expresa, con una sensación agridulce a pesar de la victoria. Aunque les toque cambiar el chip rápidamente para seguir con un exhaustivo calendario. «Estamos bastante bien, trabajando duro y preparados para lo que viene esta semana, en cuanto a los partidos, tenemos que poner más energía que hoy», asegura.