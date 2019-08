Jaime Fernández: «Me siento muy afortunado de jugar con España en el Carpena» Fernández, a su llegada a Málaga / Francis Silva El escolta del Unicaja no le da muchas vueltas a los posibles descartes: «Es un problema del seleccionador» ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 8 agosto 2019, 21:27

Está enormemente feliz Jaime Fernández de estar este verano con la selección absoluta. Ya fue un hombre clave en las ventanas FIBA, pero ahora en el equipo están Marc Gasol, Ricky, los Hernangómez, los jugadores de Euroliga... Un auténtico equipazo del que el jugador del Unicaja trata de aprender en cada momento. Fernández aterrizó esta tarde en Málaga junto a sus compañeros de la selección para jugar dos amistosos el viernes y el sábado en el Carpena, ambos a las 22.00 horas.

Fernández solo piensa en disfrutar cada momento y no en los posibles descartes que se harán tras el torneo de Málaga. Scariolo dejará ya en España a dos de los 16 jugadores la próxima semana, antes del viaje a California para jugar otro amistoso. «Es una pregunta para el seleccionador», dice sobre los descartes. «Estoy contento de estar aquí y con ganas de seguir adelante, de poder quedarme, pero intento no darle muchas vueltas. Estoy aprendiendo, trabajando e intentando disfrutar. El problema lo tiene el seleccionador, no yo, que vengo a ayudar en lo que pueda», comentaba nada más bajarse del AVE.

Se mostraba muy ilusionado con jugar con España en el Carpena, algo que ya hizo el verano pasado, aunque aún no sabía que iba a ser jugador del Unicaja. «Aquí el baloncesto se vive de una manera especial, siempre lo he dicho. Me siento muy afortunado de jugar con la camiseta de la selección en el Carpena. Las sensaciones son buenas, hay que ir poco a poco pero con paso firme. Hay mucha calidad en el equipo y entrenar con ellos te hace crecer y ser mejor jugador. Nunca estoy satisfecho, siempre quiero más, quiero seguir mejorando», decía.

Sobre la plantilla que ha configurado el Unicaja, el escolta tampoco quiso profundizar. «Es una plantilla bastante buena, completa y polivalente. A ver cómo encajamos todas las piezas. Tengo ganas de estar en la selección, pero también de conocer a los compañeros del Unicaja», declaró.