Jaime Fernández: «Vamos con ambición ante el Real Madrid» Jaime Fernández, ayer ante el Fuenlabrada. / Agencia Lof El héroe del Unicaja en el triunfo en Fuenlabrada no descarta la sorpresa el domingo ante el Madrid CARLOS CONTRERAS Viernes, 5 octubre 2018, 19:29

Después de finalizar el entrenamiento, el jugador del Unicaja Jaime Fernández, el mejor frente al Fuenlabrada ayer, opinó sobre el próximo rival al que se enfrenta el equipo malagueño, el Real Madrid, vigente campeón de la Liga Endesa. «Será un rival muy complicado, porque quizás es el mejor equipo de Europa ahora mismo« afirmó. También destacó el estado de forma del equipo que dirige Pablo Laso. «Creo que han hecho una temporada con casi todo el equipo al completo y preparados para la época que estamos de liga». comentó. Pero dicho esto, no descartó la sorpresa: «Nosotros vamos con la ilusión de competir, de hacer un buen partido. Vamos a centrarnos en trabajar lo nuestro y en seguir construyendo. Vamos a ir con ambición».

Fernández analizó con humildad su buen partido frente al Fuenlabrada, con 32 puntos de valoración personal. «Me salió un buen partido, metí bastantes triples y estoy contento por poder ayudar al equipo, pero sobre todo por la victoria. Lo que está claro es que lo que más pesa es la victoria«, aseguró. Con respecto al récord de triples que batió en el partido de ayer, dijo: »No lo sabía. Está claro que meter ocho triples no es fácil y tuve la suerte de que me bloquearon bien- Mathias (Lessort) me dio tiros abiertos y fue muy bien. Metí bastante, así que el próximo partido con la mitad también me vale«.