ENTREVISTA Jaime Fernández: «Vengo a la selección como una esponja, a escuchar y a aprender de todos» Jaime Fernández, en el primer entremiento con la selección en Madrid / FEB El escolta del Unicaja atiende a SUR desde la concentración de la Federación, en la que se decidirán los 12 jugadores que irán al Mundial de China ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 27 julio 2019, 10:54

Habitual en las categorías inferiores de la selección española, estar con la absoluta era un sueño para Jaime Fernández. Lo cumplió la pasada temporada con las ventanas FIBA, en un equipo sin los jugadores de la Euroliga y la Eurocup y el escolta del Unicaja fue una de las piezas clave para que España lograse la clasificación para el Mundial. Ahora está en la concentración previa del Mundial, en un grupo de 16 jugadores en el que habrá cuatro descartes para ir a China. A Fernández no le obsesiona estar en la selección definitiva, pero va a dar el máximo estos días para convencer a Scariolo. Tras el primer entrenamiento en Madrid, atendió a SUR para hablar de la selección y del Unicaja.

–¿Qué tal están siendo las primeras horas en la concentración de Madrid?

–Todo estupendo, estoy muy contento. Estar aquí es un premio, una alegría, un orgullo... Solo me salen cosas buenas. Estoy con muchas ganas de conocer al grupo, de hacerlo bien y de disfrutar la experiencia.

–¿Estar con la selección en verano era un objetivo que se planteaba esta temporada?

–Ha sido algo que he tenido presente durante toda mi vida pero más que como un objetivo, como un sueño. Pero tampoco lo pensaba mucho cuando estaba con el Unicaja, me centro más en el día a día. Fue una temporada buena, las Ventanas FIBA me sirvieron para ir entrando en la selección y aquí estoy ahora.

–Le veía en la foto de grupo, con Marc Gasol, con Ricky Rubio, Llull, los Hernangómez... Impresiona un poco.

–Sí, impresiona el cambio en tan poco tiempo, es cierto. Pero es fruto del trabajo, de la constancia, del día a día que al final tiene sus recompensas. Quién me iba a decir a mí hace dos años que iba a estar aquí... Hay que valorar los momentos positivos, saber sufrir en los momentos negativos y no desistir. Por eso no quiero relajarme ahora, quiero seguir trabajando.

–¿Se toma esta concentración como algo para disfrutar y aprender o va a muerte en cada entrenamiento?

–Las dos cosas, por supuesto. Quiero disfrutar mi tiempo aquí, pero vengo a trabajar a muerte. No me quita el sueño entrar entre los doce seleccionados, quiero disfrutar de la experiencia y si tiene que llegar ir a China, que llegue. Pero es algo que no controlo, yo no decido el equipo entonces lo que está en mi mano es disfrutar, trabajar y hacerlo lo mejor posible.

–Se verá con posibilidades reales de estar entre los 12, porque ha hecho una gran temporada en el Unicaja, pese a la lesión.

–Posibilidades tenemos todos los que estamos aquí. Aquí nadie regala nada, el que está en la selección es porque se lo ha merecido. Yo estoy contento con la temporada que he hecho, pero insisto que no me obsesiona estar en el equipo final.

–En la concentración actual hay un grupo de jugadores ya consolidados en la selección, habituales en anteriores campeonatos y también otros jugadores como usted que llega del equipo que compitió en las Ventanas FIBA.

–Esto es una familia, pero es verdad que hay jugadores que no conocía. En las Ventanas sí que conocía a bastantes jugadores y hemos conectado muy bien. Nos hemos introducido en esta nueva familia y de momento nos están acogiendo muy bien. Que haya un grupo humano que ya conocías te ayuda.

–¿Nota competencia con Rabaseda o Pau Ribas, sus rivales directos en el puesto de escolta?

–Hay competencia sana, entre compañeros. Cada uno es profesional y quiere hacerlo lo mejor que pueda. Pero el objetivo final de todos es ayudar a la selección. No quiero perder el tiempo pensando si voy a entrar o no o quién es mi competidor por un puesto porque creo que eso no es sano. Lo sano es venir, disfrutar, ayudar y si no entro, pues no es el fin del mundo.

–La primera vez que se puso la camiseta de la absoluta fue en aquella concentración de Benahavís en la que se gestó el equipo que después clasificó a España para el Mundial. ¿Cómo fue aquella experiencia?

–Fue algo bonito, de lo que disfruté mucho y se logró el objetivo que buscábamos, que era estar en el Mundial. No era fácil y al principio había algo de incertudimbre, pero hicimos un gran trabajo y demostramos que el baloncesto español tiene mucha calidad y que hay que confiar en él y no dudar tanto, que siempre se duda mucho. Me alegra que el equipo de las Ventanas FIBA haya tenido esa visibilidad y que la gente haya valorado el trabajo del jugador español de clase media.

–Aprovechará para aprender todo lo que pueda de Sergio Scariolo.

–Yo considero que estoy en constante aprendizaje y evolución. Qué mejor experiencia poder estar aquí, con estos jugadores, con el cuerpo técnico para aprender de ellos, no solo de Sergio, de todo el equipo. Vengo aquí como una esponja, a escuchar todo, a aprender de todos y a intentar seguir evolucionando. No me contento con lo que tengo, siempre quiero ir a por más y estar aquí me sirve para absorber todo lo que pueda.

–Ya estuvo en un Mundial, aunque con la selección sub-17, en Hamburgo, con Dani Díez, Luis Conde...

–Fue una experiencia bonita, aunque dura porque a nivel de resultados estábamos acostumbrados a esta r siempre en puestos de medallas y en aquella ocasión no lo logramos. Fue un golpe de realidad, valoramos mucho lo que era conseguir medallas, nos dimos cuenta de que no era tan fácil.

–¿Ha estado alguna vez en China?

–No, nunca. Ya me gustaría. Aunque solo sea para conocer sus pabellones.

–Este año se ha podido ir tranquilo de vacaciones, con su futuro en el Unicaja aclarado.

–Estoy muy contento, muy a gusto en Málaga. El club y la gente me han tratado muy bien y no puedo pedir más. Tener estabilidad te permite intentar ir a por más. Estoy muy contento de poder estar tres años más en el Unicaja y ojalá poder lograr algo bonito para la ciudad y para los aficionados.

–¿Cómo ve el equipo que ha configurado la dirección deportiva del Unicaja?

–Es muy pronto, pero creo que hay buen equipo, una plantilla muy polivalente, me da la sensación de que se han hecho buenos fichajes y ya tengo ganas de conocer al nuevo grupo. Es un equipo físico y veremos a ver cómo juntamos las piezas para que el equipo funcione.

–Se cambia media plantilla ¿dificultará eso el arranque de temporada?

–Para eso están las pretemporadas. Lo importante es que la gente llegue con ganas de sumar. Pude hablar un poco con Deon Thompson y me dijo que tiene muchas ganas de empezar en Málaga. Él es un jugador que se va a adaptar rápido y creo que va a ser una pieza esencial con el resto de los americanos que llegan.

–Mucha suerte, ojalá le veamos en el Mundial

–Gracias, ya veremos. Para empezar en unos días estaremos con la selección por Málaga. Será muy bonito estar ahí, ver el pabellón lleno para animar a la selección. Ya lo viví el año pasado, pero entonces nadie sabía que iba a jugar en el Unicaja, ni yo mismo, ahora será diferente.