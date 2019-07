Juancho Hernangómez piropea a Alonso y Guerrero Juancho Hernangómez se hace una foto con los niños que participan en el Campus WEB Caixa Bank. / MIGUE FERNÁNDEZ El pívot español de los Denver Nuggets participa estos días en el Campus WOB CaixaBank que se celebra en el Colegio Los Olivos SANDRA MIRAS Martes, 16 julio 2019, 12:02

Juancho Hernangómez, jugador español de los Denver Nuggets de la NBA, repitió este verano como estrella invitada del Campus WOB CaixaBank que se celebra en el Colegio Los Olivos. El pívot compartió esta mañana una distendida sesión con los niños que están disfrutando de este campus y aprovechó la ocasión para referirse a dos jugadores malagueños a los que conoce perfectamente y con los que coincidió en las categorías inferiores de la selección española.

Primero se refirió a la situación de Francis Alonso, cuyos derechos en España pertenecen al Unicaja,que en breve abordará su futuro. «Francis vendrá al Unicaja, aunque no sé si lo cederán el primer año para que se adapte a la Liga ACB. Es un jugador con muchísimo talento, un anotador compulsivo y uno de los mejores tiradores de todo Estados Unidos. Lo ha demostrado durante cuatro años. Buen chaval , buena persona y lo tiene todo para hacerse un nombre en la Liga ACB. Lo ha intentado con la NBA, pero la NBA es complicado. Si algún año juega muy bien, lo puede conseguir porque no hay que ponerse límites. Francis es un chaval que entrena muy duro y le gusta el baloncesto; lo tiene todo», destacó.

Luego, Juancho Hernangómez tuvo palabras muy cariñosas para Rubén Guerrero, del que dijo que es un diamante en bruto y con el que según explicó, tiene una gran relación de amistad. «Rubén ha tenido una evolución más lenta. Ha tenido menos suerte en Estados Unidos, pero ha jugado muy sólido. Lo que más me gusta de Rubén es lo buena persona que es. Es uno de los mejores amigos que he tenido en la selección sub-20. Cuando no juega, anima y es buen compañero. Creo que puede evolucionar muy bien porque no encuentras pívots españoles de 2,13 como él, tan fuertes y que vayan también arriba. Es un diamante en bruto y hay que seguir puliéndolo. Compartí un mes con él y me alegré cuando lo ficharon al final de la temporada pasada y cuando metió su primera canasta. Lo ha dado todo para venir a jugar a Málaga. Me alegro por él y su familia», destacó.

El pívot de los Nuggets ha sido incluido en la preselección de España para el Campeonato del Mundo de China y el próximo día 24 se pondrá a las órdenes de Sergio Scariolo.