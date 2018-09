Juanma Rodríguez: «Casimiro llega al Unicaja en su mejor momento, pero hay que tener paciencia» Rodríguez, en su presentación como director deportivo del conjunto sevillano. / REAL BETIS El director deportivo del Betis Energía Plus, rival en la Copa de Andalucía, regresa a los despachos con el principal objetivo de ascender a la ACB ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 22 septiembre 2018, 00:27

Juan Manuel Rodríguez Marín (Málaga, 1963) ha vivido el baloncesto desde prácticamente todos los ángulos. Empezó como jugador en Maristas, después fue delegado y terminó como director deportivo del Unicaja tras la fusión. También pudo trabajar con la NBA, como 'scout' en Europa de los Cleveland Cavaliers. En el club malagueño estuvo casi dos décadas y fue una pieza importante en la contrucción del mejor Unicaja de la historia. Ahora, tras su etapa como responsable del área de Deportes de la Diputación de Málaga, Rodríguez regresa al baloncesto español como director deportivo del Real Betis Energía Plus, equipo que ha descendido a LEB Oro y cuyo principal objetivo es regresar a la ACB. Mañana, el Betis se medirá al Unicaja en la final de la Copa de Andalucía, que se disputará a las 12.00 horas en Alhaurín de la Torre.

–Lleva unos dos meses en su nuevo cargo y ha tenido que liderar una profunda remodelación en la plantilla y el cuerpo técnico del Betis ¿Satisfecho?

–Sí, bastante. Hemos creado un grupo de jugadores que trabaja como animales y en el que parece que hay buena química. Todavía tenemos opciones abiertas, ya que es muy difícil encontrar hombres altos en LEB y estamos mirando el mercado para tratar de completar el juego interior. También nos faltaría un exterior, pero empezaremos con once fichas. Con el entrenador, Curro Segura, hay mucho 'feeling' y además conoce perfectamente la categoría.

–Cuando le llegó la propuesta de Sevilla para regresar a la primera línea del baloncesto ¿tuvo muchas dudas?

–La verdad es que ha sido un verano atípico para mí, porque antes me llegó una propuesta de un equipo ACB con el que no hubo acuerdo. Poco después llegó la oferta de Sevilla y me planteé que no podía dejar pasar una oportunidad, algo de lo que me podría estar arrepintiendo mucho tiempo.

–Le va a tocar lidiar con la herida abierta que hay en la afición entre los seguidores del Sevilla y el Betis. No sé si le recuerda algo a lo que pasó en Málaga con Maristas y el Unicaja tras la fusión.

–Es algo en lo que hay que avanzar y que no se arregla en poco tiempo. Que el equipo gane partidos y genere ilusión ayudará mucho. Los resultados deportivos serán los que harán que el público sevillano se una en un solo cántico. El Betis es un club grande, con varias secciones y afortunadamente entró para salvar el baloncesto en Sevilla. La gran diferencia con Maristas y Caja de Ronda es que eran dos clubes de baloncesto y aquí son dos entidades de fútbol, que tiene un peso tremendo. Sabemos que nos costará enganchar a la gente, por eso tenemos que trabajar más que nadie.

–¿Es más fácil fichar con un presupuesto de Euroliga, como su etapa en el Unicajao hacerlo con los recursos limitados de un equipo de LEB Oro?

–Las dos cosas son complicadas. Cuando tienes un presupuesto de Euroliga como el del Unicaja compites contra otros clubes que tienen más dinero. En el Betis nos hemos ajustado bastante a los sueldos que hay en la categoría, no tenemos un presupuesto muy superior al de otros clubes de Liga LEB. En ambos casos es muy difícil fichar a los mejores jugadores, pero aquí hemos tenido la suerte de que muchos querían venir a Sevilla.

–¿Se planteó fichar a algún jugador procedente del Unicaja, como Soluade o Romaric?

–Se planteó, pero la configuración del equipo fue por otro camino. Romaric ha terminado en un equipo de ACB, por lo que no hubiéramos tenido opción. Lo de Soluade se veía como opción para completar el equipo, en parte por su condición de cupo, pero era más en un perfil menos protagonista que quizás no le hubiera interesado al jugador.

–¿Cómo ve al renovado Unicaja, tras la etapa de Joan Plaza?

–Lo primero que tengo que decir es que hay que tener memoria. Luis Casimiro hizo un gran trabajo en Málaga en un momento complicadísimo en la historia del Unicaja, en el que se pudo perder el tren de la Euroliga. Con su buena gestión de grupos salvó una situación crítica. Ahora yo creo que llega en su mejor momento como entrenador en los últimos años, pero habrá que tener paciencia. Sustituye a un técnico que lo ha hecho muy bien y que tiene un estilo totalmente diferente. No va a ser fácil adaptar a los ocho jugadores del año pasado a su filosofía. Los fichajes se adaptan bastante al baloncesto que él quiere hacer, pero va a necesitar tiempo. No es algo que se pueda construir en uno o dos meses, pero Casimiro tiene experiencia y liderazgo para hacerlo bien. El calendario de inicio es terrible y si las cosas empiezan mal hay que ser pacientes, porque estoy convencido de que la gente se va a divertir mucho.

–Esta pretemporada ha debutado su hijo Javier con el Unicaja en el amistoso ante el Olympiacos. ¿Cómo lo ha vivido?

–Como le dije a él, posiblemente ha tenido el mejor verano de tu vida, con la medalla con la selección española sub-16 y con el debut en el primer equipo. Pero ahora empieza otra realidad; lo más importante es empezar 1º. de Bachillerato y después en el baloncesto jugar con el equipo de la Liga EBA y tratar de seguir mejorando y disfrutando.

–¿Hay mucha diferencia entre la experiencia de su hijo como jugador y lo que vivieron usted o su hermano Nacho cuando tenían 16 años?

–Ha cambiado todo. Para empezar, hay enorme diferencia física en el baloncesto actual. Después los equipos ahora son mucho más profesionales y el juego ha evolucionado mucho desde la época en la que nosotros empezábamos a jugar. Se defiende con una intensidad que antes no se veía y todo es mucho más rápido. Los jugadores jóvenes tienen que trabajar ahora mucho más para poder alcanzar ese nivel.