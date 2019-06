Lessort: «No sé si es un adiós o un hasta luego» Lessort posa el día de su presentación como jugador del Unicaja. / FRANCIS SILVA El Unicaja tiene la opción de prolongar una campaña más el contrato del pívot francés JUAN CALDERÓN Lunes, 10 junio 2019, 00:10

El Unicaja medita qué decisión tomar respecto a Mathias Lessort para la próxima temporada. El club tiene la opción de prolongar una campaña más el contrato del pívot francés, que a su vez puede quedar libre ejerciendo una cláusula de este compromiso al no jugar el club la Euroliga la próxima campaña.

Lessort confirmó a SUR esta situación y reconoció no tener claro qué decisión tomar. «Le doy las gracias al club por la oportunidad que me ha dado y veremos qué pasa en el futuro. Es muy pronto como para decir que es un adiós, porque no es una decisión que depende sólo de mí. Es algo que tendremos que hablar entre el club, mi agente y yo mismo. Por el momento no puedo decir si es un adiós o un hasta luego», dijo.

El francés abordará las propuestas que le lleguen y entonces valorará si forzar su salida del Unicaja. «Tengo una opción para dejar el club si no hay Euroliga, puedo ser agente libre, pero es algo que tendremos que valorar con mi agente, como he dicho. Me tomaré algún tiempo para valorar todo. Quiero sentarme con mi representante, hablar también con el club y ver qué es lo mejor», explicó.

El internacional francés dijo que su experiencia en Málaga ha sido positiva, aunque reconoció que no se alcanzaron los objetivos marcados. «He crecido como jugador. Sin duda me ha ayudado mucho tener cerca a alguien como Boniface Ndong. Ha sido un entrenador personal y gratis (risas). Ha sido una experiencia magnífica estar en Málaga, aunque la temporada ha sido un poco frustrante en determinados momentos porque no pudimos alcanzar los objetivos marcados. Pero el balance personal creo que ha sido positivo. En la Eurocup estuvimos por debajo de lo que esperábamos y en el play-off competimos muy bien, pero no pudimos avanzar. Siempre hemos competido, nos esforzamos cada día», finalizó.