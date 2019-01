Lessort: «Me inspiró mucho Turiaf, el único jugador de mi isla que llegó a la NBA» El jugador del Unicaja habla en una entrevista de sus orígenes en Martinica y de su etapa en Málaga Viernes, 4 enero 2019, 13:50

Es el jugador más exótico que hay este año en el Unicaja, también el más potente con diferencia. Mathias Lessort vive esta temporada su primera expeciencia en España tras su notable paso por la Euroliga con el Estrella Roja. El joven francés de 23 años y 2,05 es uno de los grandes valores del baloncesto francés y en Málaga (sólo tiene un año de contrato) quiere crecer esta temporada como jugador. Con sus curiosos peinados y sus espectaculares mates, Lessort se ha ganado en poco tiempo al público del Carpena. En esta entrevista con el club malagueño repasa sus orígenes y su llegada a Málaga.

«Soy de Martinica, una isla francesa, que está más cerca de Estados Unidos, que de Francia, cerca de la República Dominicana, pero hablamos francés, tenemos presidente y pasaporte francés. Me encanta mi isla, crecí allí y toda mi familia está allí», explica. «No hay una gran cultura de baloncesto en Martinica, empecé a jugar por mis hermanos pero no hay un gran nivel. Uno de ellos es profesional, el otro no, pero me ayudaron mucho«, dice. Como referente, Lessort cita al pívot francés Ronny Turiaf, retirado en 2016 tras una larga carrera en la NBA (Lakers, Warriors o Miami Heat, donde ganó un anillo, entre otras franquicias). «El jugador que más me inspiró fue Turiaf, el único jugador de mi isla que logró jugar en la NBA, era la principal referencia que tenía en la isla, le seguía mucho», asegura.

Para Lessort dejar su isla para marcharse a jugar a la Liga francesa siendo muy joven fue duro, pero en Chalon empezó su carrera profesional, lo que le permitió firmar más tarde por el Nanterre y después por el Estrella Roja, para debutar la pasada temporada en la Euroliga.

«Cuando llegué a Serbia la primera diferencia fue el idioma, yo estaba acostumbrado a hablar francés y un poco inglés . Casi nadie hablaba inglés en Serbia, me tuve que acostumbrar a una nueva lengua. Las culturas también son muy diferentes entre Francia y Serbia, las diferencias en el baloncesto son también muy grandes. En la liga serbia te puedes encotrar con equipos muy buenos y otros con un nivel muy bajo. Es la principal diferencia con Francia en la que le último de la liga le puede ganar al primero, aquí en España es como en Francia«, argumenta.

Asegura que Alen Omic y Edwin Jackson le hablaron muy bien del Unicaja y de la ciudad antes de firmar por el club de la Costa del Sol. «Es genial, vivo cerca de la playa y hace buen tiempo... Aunque tengo que decir que me dijeron que nunca llovío ni hacía frío aquí y sí ha llovido algunas semanas«, bromea.

Sobre sus posibles mejoras en el juego, Lessort se muestra ambicioso: «Puedo mejorar mi juego al poste bajo, también mi tiro fuera de la pintura y después ver si puedo tirar triples . Ahora tengo un rol en el equipo y trato de llevarlo a cabo, pero si puedo mejorar esas cosas me ayudarán mucho». Asegura que le encanta machacar, «porque asustas un poco a tu oponente, es como una pequeña ventaja anímica».

«El equipo está muy bien, hay buen ambiente. Los compañeros son geniales, nos llevamos bien dentro y fuera de la cancha, y hay que seguir en esta buena dinámica. Veremos al final de la temporada, intentaremos conseguir algún título»

Puedes ver la entrevista completa aquí

