Lessort: «Tuve ofertas de Euroliga, pero quería tener un rol más importante» El Unicaja presentó hoy al jugador francés y a Wiltjer, los dos refuerzos para el juego interior ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 17 agosto 2018, 12:48

Mathias Lessort y Kyle Wiltjer dieron hoy su primera rueda de prensa como jugadores del Unicaja en una presentacíón conjunta de los dos refuerzos que ha realizado el club este verano para las posiciones interiores. El francés ocupará el lugar dejado por Augustine y el canadiense el de Brooks.

Ambos jugadores se mostraron ilusionados con su nueva etapa en Málaga y consideraron que el club de Los Guindos es un buen lugar para seguir creciendo como jugadores de baloncesto. El director deportivo Carlos Jiménez resaltó ese momento de progresión en sus carreras: «Son dos jugadores que veníamos siguiendo durante toda la temporada, nos hemos enfrentado a ellos en la Euroliga y estamos contentos de que estén aquí, sobre todo por el momento en el que están sus carreras, momentos de consolidación y de progresión. Creo que nos van a dar mucha energía al grupo; son dos jugadores de nivel Euroliga».

Wiltjer, nacido en Oregón, pero también con nacionalidad canadiense, tiene 25 años y mide 2,08 y esta será su segunda temporada en Europa tras su paso el año pasado por el Olympiacos. «Es un estilo diferente de baloncesto. los primeros meses en Europa me sirvieron para aprender mejor las reglas del juego, el estilo, creo que en mi segundo año estaré más cómodo. Al principio me costó adaptarme a la forma de jugar, pero estuve rodeado de jugadores con mucho talento que me ayudaron mucho. Ahora soy más maduro», aseguró el ala-pívot. Amigo personal de Domas Sabonis, con el que coincidió en la Universidad de Gonzaga, asegura que sólo recibió buenas referencias del club y que el canterano le dijo que Málaga era un gran lugar para seguir progresando en su baloncesto. Además también ha hablado de la Liga española con su padre, Greg Wiltjer, que jugó en el Barcelona de Aíto: «Me dice que tiene grandes recuerdos de España. Me ha tratado de enseñar algo de español, pero es difícil porque habláis uy rápido», bromeó el exjugador de Olympiacos, que también tuvo buenas referencias de Printezis.

Por su parte, Lessort aseguró que este verano tuvo ofertas de equipos de Euroliga pero que prefirió venir al Unicaja para tener «un rol más importante» y poder seguir creciendo en su juego. Sobre la expectación que ha creado su fichaje entre la afición malagueña, el francés (22 años, 2,05) aseguró que no le genera una presión especial. «Me halaga que los fans tengan altas expectativas sobre mí, pero no me genera presión. Yo soy el primero que es muy exigente con mi juego. No quiero destacar sobre los demás, tengo claro que lo importante es el equipo, que el equipo gane, por encima de mi rendimiento personal», comentó. Lessort también pidió información sobre Málaga a jugadores con pasado en el Unicaja, como Omic, con el que coincidió en el Estrella Roja o el francés Flo Pietrus.

Cuestionado sobre el trabajo que ha estado haciendo en verano, Lessort aseguró que es un jugador muy trabajador: «Siempre quiero ser mejor jugador, mejorar muchos aspectos, también el tiro exterior. Se trata de ser un jugador más completo, todos los entrenadores saben la capacidad de trabajo que tengo, ya he empezado aquí con Ndong y estoy deseando entrenarme con el grupo y con el entrenador», afirmó.