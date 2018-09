La Liga Endesa, ante el posible cambio de formato Imagen final de la presentación de la Liga Endesa con todos los jugadores. / LIGA ACB Los clubes abordaron ayer esta posibilidad en la asamblea celebrada en Madrid, y el Unicaja está a favor JUAN CALDERÓN Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:09

La presentación de la temporada oficial de la Liga Endesa provocó que los focos apuntasen al escenario, pero había otros puntos de interés para el futuro del baloncesto español. Dirigentes de los 18 clubes que participan en el torneo se reunieron después de acto oficial para celebrar una asamblea de la ACB. Entre los puntos del día, destacaba uno, el posible cambio de formato de la competición. La ACB está inmersa en un proceso de cambios importantes desde la llegada de José Miguel Calleja a la dirección general y Antonio Martín a la presidencia. Hay una apuesta decidida por cambiar las cosas. Se ha remodelado la estructura de la asociación, se ha establecido un calendario nuevo, se dieron a conocer todos los nuevos horarios de juego ya fijados para las 17 primeras jornadas con meses de antelación y ahora llega un tema más espinoso: el cambio de formato de la competición.

Las intenciones de la Liga fueron desveladas la semana pasada por 'As', y ayer se debatieron en la Asamblea. La idea es un nuevo sistema, que afectaría principalmente a la fase por el título. Esta sería disputada por doce equipos, lo que amplía la implicación de más conjuntos en la fase más atractiva de la temporada. Para no alargarla en exceso, los cuatro primeros clasificados estarían exentos de la primera fase y los clasificados entre el quinto y el duodécimo disputarían una eliminatoria de octavos de final. Además, también se estudian cambios que afectan a la parte baja. Sólo habría un descenso directo, mientras que el penúltimo y el antepenúltimo jugarían un 'play-off' para evitar perder la categoría.

El Unicaja es favorable a estos cambios, según explicó a SUR, el presidente del club malagueño, Eduardo García, instantes antes de que comenzase el encuentro con el resto de clubes. Se considera que el nuevo formato dinamizaría la competición y evitaría que muchos equipos se queden parados desde mayo.

Al parecer, durante la asamblea celebrada ayer en Madrid, a los clubes se les presentó esta propuesta a título informativo, con la idea de votarla en próximas reuniones. Algunos clubes no terminan de ver con buenos ojos la modificación, al parecer los que tienen plaza fija en la Euroliga. Sin embargo, el resto no vería mal el cambio, y conviene tener en cuenta que hacen falta 14 votos para que prospere. Según se apuntó, todavía no está claro si las eliminatorias por el título serían a tres o cinco partidos, pues como se ha explicado, en la reunión de ayer sólo se expuso la idea para ser sometida a voto más adelante. Este nuevo formato también podría tener otras novedades, como que los dos clubes que ascendiesen desde la LEB y los dos últimos clasificados que se hubiesen salvado del descenso la temporada anterior no jugarían en la pista de los cuatro primeros de la campaña anterior y sólo los recibirían en su cancha. Esta idea va orientada a reducir el número de partidos, algo que persiguen los equipos de la Euroliga desde hace varias temporadas y que ha generado grandes conflictos.