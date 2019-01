El enorme botín alcanzado por el Unicaja en el arranque de la temporada le ha permitido superar el periodo de vacas flacas sin daños. Sin embargo, tenemos la impresión de que lo que viene es la hora de la verdad y si el equipo no cambia puede haber daños serios.

Luis Casimiro ordenó, para empezar, un quinteto más ofensivo que defensivo. Los hombres del perímetro francés llegaban hasta debajo del aro malagueño con demasiada facilidad. En la otra canasta, la defensa francesa prestaba más atención al juego interior y cada vez que llegaba el balón a los pívots locales doblaban el marcaje. Todo estaba en manos de los tiradores locales y el casillero del marcador del Unicaja se movía a golpes de acierto de su perímetro. Cuando se llegó al final del primer cuarto, los 13 puntos de Waczynski eran la razón esencial de la ventaja del Unicaja. En el segundo cuarto, la defensa francesa centró su atención en el alero polaco, sobre el que cambiaban de hombre cada vez que un atacante local bloqueba a su defensor. También sometían a doble vigilancia a Shermadini. El Unicaja no se encontraba cómodo en ataque y además, empezaba a sufrir en su rebote defensivo. El bache, sin embargo, pasó rápido, porque el cuadro francés apuntaba pero no daba y falló, en la primera mitad, 22 de sus 35 tiros, muchos de ellos fáciles. Tras la pausa, el Unicaja no debía confiarse, porque su rival le había dominado en muchas facetas del juego. Sin embargo, ocurrió y en un abrir y cerrar de ojos, el cuadro francés se le echó encima. Eran momentos complicados, en los que Lessort mantuvo con vida al Unicaja. Afortunadamente, volvieron a escena los tiradores locales frente a una defensa francesa que daba facilidades. Los locales se instalaron en el entorno de los diez puntos de diferencia. A pesar de ello, el cuadro malagueo jugaba con fuego, porque sobre el parquet mandaba el cuadro francés. Llegaron los habituales apuros de los últimos partidos, pero afortunadamente apareció Lessort que, jugando con un violencia notable y una determinación total, llevó a su equipo hacia la victoria.