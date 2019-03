Lucas Muñoz: «El día después de debutar, tuve un examen a primera hora» Entrenadores, compañeros y el propio jugador hablan en un vídeo del club sobre el primer partido en el Unicaja del base ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 26 marzo 2019, 16:41

Pase lo que pase durante el resto de su carrera, llegue o no a ganarse la vida como jugador profesional de baloncesto, Lucas Muñoz no olvidará en su vida lo que está viviendo estos días con el Unicaja. Desde la llamada de su entrenador para comunicarle que iba a entrenar con el primer equipo del Unicaja hasta esos 51 segundos que estuvo jugando sobre el parqué del Martín Carpena en la ACB, incluido dos tiros libres que anotó con pasmosa tranquilidad.

Muñoz, base cordobés de 18 años que milita en el Unicaja Andalucía de Liga EBA es el último canterano de Los Guindos en debutar en el primer equipo. Su estreno no deja de ser anecdótico, ya que el jugador aún está lejos de consolidarse como un jugador de ACB, pero para él es muy especial. «Cuandos ves el partido desde la grada estás tranquilo, pero cuando estás en la pista, ese día había una buena entrada, estaba muy nervioso. Cuando salí a pista me relajé durante esos 50 segundos», recuerda el jugador en un vídeo realizado por el club. «Ángel Sánchez-Cañete me dijo que estuviera preparado y de repente ví que Luis Casimiro se giró y me dijo 'Lucas'. Rápidamente me quité el cubre y salí a pista», asegura.

Muñoz, que tiene fama de buen estudiante y de chico responsable y él es el primer que tiene los pies en el suelo: «Al día siguiente tuve un examen a primera hora. Tengo los pies en el suelo y sé que tengo que seguir trabajando con mi equipo júnior y aprovechar las oportunidades que salgan». Recuerda también el cordobés la emotividad con la que su familia vivió su debut: «Mis padres estaban allí, justo al lado de la canasta y justo después de meter los tiros libres el partido se acabó y ví a mi hermano llorando, a mis padres abrazados... Fue mu bonito». Pese a haber dado el salto desde el EBA a la ACB, aún tendrá varios años de trabajo por delante para tratar de llegar a la élite del baloncesto nacional.

En el vídeo del club también hablan entrenadores y compañeros del club sobre el debut de Lucas Muñoz, un jugador que fue una de las sensaciones de la MiniCopa 2015 y que esta pretemporada ya jugó con el primer equipo e incluso se midió a estrellas como Spanoulis.