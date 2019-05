Luis Casimiro da la cara por Wiltjer: «Tiene todo nuestro apoyo» El entrenador del Unicaja resalta la buena mentalidad de su plantilla y habla de los pitos hacia el canadiense ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 10 mayo 2019, 00:51

No suele Luis Casimiro personalizar sus intervenciones, hablar mucho sobre un jugador en concreto. Pero tras la victoria ante el Montakit Fuenlabrada, el entrenador del Unicaja sí le dedicó un rato a hablar sobre Kyle Wiltjer, posiblemente el jugador más cuestionado de su equipo en esta recta final de temporada. Lo hizo tras una mala actuación del canadiense, que terminó con valoración negativa tras 32 minutos en cancha (Suárez y Díez eran bajas). Pero Casimiro quiso resaltar el sacrificio del ala-pívot y el trabajo que no se ve. «La opción que mejor nos ha funcionado en el puesto de '4' ha sido Wiltjer. Ha hecho buenos tiros y si los mete rompe el partido. Morgan ha hecho un buen trabajo, con Lessort nos colapsan mucho y al final volvemos a la fórmula de siempre», dijo el técnico. es con «Ha hecho un trabajo de mucho sacrificio, es un jugador nuestro al cual queremos y le deseamos que le salgan las cosas bien. Es con la fórmula que me quedo. Le he dado las gracias por su sacrificio, no es fácil jugar así -en referencia a los abucheos hacia el ala-pívot-, le he felicitado por el trabajo que no se ve. Hay que apoyarle, en una situación difícil para él. Le necesitamos, le queremos, queremos que todo el mundo sume y tiene todo nuestro apoyo para seguir adelante», dijo en un discurso de defensa a ultranza de su jugador.

Luis Casimiro insistió en que hay que aplaudir que se hagan buenos tiros, aunque no terminen entrando.«Esto es un deporte de habilidad, puedes influir sobre la toma de decisiones, pero también darle confianza al jugador y aplaudirle si hace buenos tiros. Si Jaime Fernández falla un bandeja bajo el aro, solo queda aplaudirle porque ha llegado hasta allí. Si cualquiera hace un tiro abierto, hay que aplaudirle, no hacerle gestos de desconfianza».

Sobre el partido, el entrenador relató que antes del encuentro le dijo dos cosas a sus jugadores: «Una era tener buena mentalidad y otra que pensaran que el partido iba a ser largo. Y creo que hemos interpretado las dos muy bien, hemos tenido buena mentalidad, hemos sabido sobreponernos a los malos momentos», afirmó. «No hemos estado finos en ataque, más crispados de lo que deberíamos, sin confianza para anotar. Hemos mejorado en defensa, hemos tenido el sacrificio de ir a por el rebote y eso nos ha dado el partido. Hemos tenido ese sacrificio, ese trabajo incansable en un partido que se ha ganado con el mono de trabajo puesto», afirmó.

Cuestionado por los minutos que tuvo el malagueño Morgan Stilma, el preparador manchego comentó: «Ha hecho un buen trabajo defensivo y en el rebote. Ha tenido desconfianza en el tiro, él tiene que meter. Pero ha dado 9 minutos de trabajo sólido, no he notado que fuese un niño, era otro compañero más». Sobre el partido de este sábado en la pista del UCAM Murcia, Luis Casimiro volvió a alertar del peligro de los rivales de la zona baja: «Predicamos valores como la humildad y el respeto al rival. Si miramos a la clasificación nos engañamos, Murcia es un equipo súper presionado, que se juega la vida y que ve pocas oportunidades de salvar los muebles. Tenemos que salir preparados para jugar un equipo que estará al 200% de actitud»