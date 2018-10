Luis Casimiro: «Enfrentarme a jugadores que prácticamente acabo de entrenar es muy especial» El entrenador del Unicaja se mide este domingo al Gran Canaria, un «equipo temible» en palabras del manchego ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 12 octubre 2018, 13:45

No ha tenido que pasar mucha Liga para que llegue el partido del morbo para Luis Casimiro. Aunque será en el Martín Carpena, el enfrentamiento entre el Unicaja y el Gran Canaria de la cuarta jornada (este domingo, a las 19.15 horas) será muy especial. El técnico manchego fue el artífice de dos de las mejores temporadas del conjunto grancanario en su historia y el que logró su éxito internacional más sonado: clasificarse por primera vez para la Euroliga. Tras dos buenos años en Las Palmas y con una oferta de renovación sobre la mesa, el técnico manchego decidió fichar por el Unicaja, en un nivel inferior en cuanto a competición europea, pero con un ambicioso proyecto detrás.

Será un encuentro especial para Casimiro este domingo, ya que conoce a la perfección a gran parte del Gran Canaria y a unos jugadores a los que entrenaba hace sólo unos meses. Es también un partido importante para el Unicaja, que quiere seguir sumando en la Liga Endesa y sacarle además ventaja a un rival directo. «El Gran Canaria es mi pasado inmediato. Allí pasé dos temporadas muy buenas, la primera con la consecución de un título -la Supercopa, primer título ACB del Gran Canaria- y la segunda con una final -Supercopa-, una semifinal -Copa del Rey- y consiguiendo meter al equipo en Euroliga como cuarto clasificado. Gran Canaria me ha dado mucho y enfrentarme a jugadores que acabo de entrenar pácticamente resulta bastante especial«, aseguró Casimiro.

No se fía el técnico del Unicaja de los resultados previos del Gran Canaria ni de lo que pueda pasar este viernes en la pista del Fenerbahçe, en el estreno en Euroliga del equipo de Las Palmas: «Sabiendo que es un equipo entrenado por Salva Maldonado, lo que menos debemos pensar es si viene de perder o ganar. Consigue que el equipo juegue al mismo ritmo, a la misma intensidad ganen o pierdan. Es un equipo temible por el rimo con el que juega, con mucho uso de la línea de tres y si están acertados son prácticamente invencibles. No nos debemos fijar en sus resultados y sí en su estilo«. Para Casimiro será importante jugar en el Carpena, donde el Unicaja ha desplegado su mejor juego: »Jugar en el Carpena nos da una energía extra, el jugador está más enchufado, creo que hemos conectado con la grada y da gusto jugar aquí, porque la energía e instensidad de los jugadores no es la misma que cuando jugamos fuera«.