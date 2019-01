Luis Casimiro, entrenador del Unicaja: «No somos un equipo blando» Luis Casimiro, en una imagen de archivo. / Salvador Salas El técnico defiende el trabajo del equipo y reconoce el enorme contratiempo que ha supuesto la lesión de Suárez ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 22 enero 2019, 13:39

El entrenador del Unicaja analizó esta mañana el partido ante el Limoges de este miércoles (20.30 horas, en directo por la web de Teledeporte) y también la marcha del equipo tras la derrota ante el Obradoiro. Luis Casimiro sigue defendiendo a capa y espada el trabajo de sus hombres y la marcha del conjunto malagueño. «Creo que si el equipo hubiera evitado una canasta fácil, una pérdida, a poco que anotásemos una canasta más, ganas en Santiago y todo es diferente. El trabajo es bueno, los porcentajes son buenos, una acción más y ganas y es otra historia. El trabajo durante muchos minutos es bueno, aunque también somos conscientes de las cosas que tenemos que mejorar». Fue cuestionado el técnico manchego por si consideraba que su equipo era blando y su respuesta fue tajante: «No. Para nada, no puedes ser blando y estar cuarto en la liga durante mucho tiempo o dependiendo de ti mismo en el Top-16 de la Eurocup, un equipo blando no está a este nivel. Podemos mejorar, sí, pero hay que valorar dónde estamos. Estamos muy vivos, que parece que estamos muertos en algo», afirmó

También habló el técnico de la baja de Suárez, que recayó de su lesión y todavía no tiene una fecha de regreso concreta: «Su baja me afectó más que la de Alberto Díaz en su día. En cuanto sé de su lesión la veo más problemática, con Alberto teníamos más variantes», comentó. También habló de la dificultad de encontrarle un sustituto a Suárez, una vez que se sabe que su baja es más prolongada «.Solo nos valen cupos, es mucho más difícil y no puede venir cualquiera porque no nos mejora. Decir vamos a fichar a otro es muy fácil, el problema ha sido la recaída de Carlos. Los plazos era buenos pero la recaída es lo peor. Se reflexionó en su momento a la hora de fichar, pero los plazos eran buenos y era más importante traer algo para una baja de larga duración (Díaz) que para una de dos semanas en su momento. Pero claro, ha recaído y eso nos ha trastocado», declaró.

También admitió el preparador que Jaime Fernández está ofuscado porque no le salen bien las cosas: «Empezó muy bien, tiene la misma responsabilidad y presión que todos. No puede colgarse una mochila de tener más responsabilidad que nadie, ya lo he hablado con él. Está intentado asumir más responsabilidad y se tiene que centrar en tomar buenas decisiones y jugar bien al baloncesto»