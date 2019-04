Luis Casimiro: «El equipo está volviendo a ser sólido desde hace tiempo» Casimiro, durante el encuentro. / Germán Pozo El técnico del Unicaja destaca la defensa de su equipo a Laprovittola ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 7 abril 2019, 20:04

Por fin se vieron de nuevo caras de satisfacción en el Palacio de los Deportes tras un partido del Unicaja. El público se marchó satisfecho con su equipo y los jugadores volvieron a disfrutar en la pista. Luis Casimiro destacó sobre todo la solidez del equipo y aseguró que el equipo ya había mejorado en los partidos anteriores. «Hemos hecho un partido muy sólido, sobre todo en defensa, aunque nos ha faltado rebote. Hemos compartido muy bien la bola, con 21 asistencias y en el momento en que han entrado los tiros y que hemos conectado con el juego interior, hemos podido romper el partido», declaró.

Destacó el trabajo defensivo sobre Laprovittola, el mejor jugador el Joventut. «Ha sido una defensa de responsabilidades individuales y colectivas y de no darle ni un tiro libre, que muchas veces él vive del tiro libre». No quiso destacar el papel de ninguno de sus jugadores, aunque sí subrayó la importancia de recuperar a los lesionados. «Nos permite tener a más gente en la rotación, ser sólidos en muchas situaciones, es lo que tiene tener el equipo completo. Me alegro mucho por ellos, porque han sufrido mucho, sobre todo Alberto. Con su vuelta y la de Jaime recuperamos la estructura del equipo».

Luis Casimiro defiende que el partido ante el Joventut es reflejo de una mejoría en los últimos partidos y citó los encuentros ante Gran Canaria o Zaragoza. «Siempre viene bien ganar. Pero el equipo viene haciendo un trabajo sólido en los últimos partidos. Yo me agarro al trabajo que realiza el equipo y no a los estados de ánimo de anotar o no la última canasta. El equipo está volviendo a ser sólido desde hace tiempo y ahora, con el equipo al completo, está recuperando sensaciones», dijo.

También se quejó el técnico de que este buen partido no pueda tener continuidad esta próxima semana, en la que no tienen partido por la disputa de la final de la Eurocup. «Ahora paramos y no sé si esto puede ser un punto de inflexión. Con tanto parón no es el ritmo de competición que yo hubiese elegido. Tendremos que adaptarnos, seguir mejorando y prepararnos para después jugar en diez días cuatro partidos y llegar en buena disposición al 'sprint' definitivo», comentó. El técnico cerró la rueda de prensa admitiendo que será complicado que, con el regreso de los lesionados, vuelva a jugar Boatright, pese a que tiene contrato hasta final de temporada.