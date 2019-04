Luis Casimiro: «Este equipo, con estos mismos jugadores, ha jugado a muy buen nivel» El entrenador del Unicaja defiende a su plantilla y asegura que no esperas cambios de aquí al final de la temporada ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 30 abril 2019, 12:41

El Unicaja viaja esta tarde a Madrid para jugar mañana ante el Movistar Estudiantes (12.30 horas), en una nueva jornada de la Liga Endesa, esta vez con partido entre semana. El conjunto malagueño tiene mucho que demostrar y necesita sumar victorias para frenar su caída y asegurar su plaza en los 'play-off' de la ACB. Luis Casimiro analizó esta mañana el partido ante el conjunto colegial y espera romper la mala racha de su equipo como visitante, que aún no ha ganado lejos de casa en 2019: «Nos ha ido pasando de todo. No hay un denominador comun, si analizas derrota por derrota, todas tienen un componente diferente. Unas fueron con el partido encarrilado y pierdes por canastones de alguien inspirado, en otros nos han pasado por encima, en otros hemos competido y no hemos sido capaces de ganar. Sí hay un reto de poder, en este tramo final, reconducir esta situación y volver a la senda de la victoria fuera de casa», dijo el entrenador.

Para ello el entrenador considera fundamental que sus jugadores tengan e mismo nivel de tensión que el rival: «Cuanto más lo necesite el equipo, más van a tener más mi apoyo de compresión y a la hora de intentar activar al equipo. Los entrenadores vamos un poco contracorriente, cuando todo va bien tú restas euforia, cuando va mal, ya has percibido esa situación y tratas de ir un paso por delante. El último partido no me sirve de mucho, no voy a lanzar campanas al vuelo. No quiero ser categórico, solo me sirve el siguiente».

Cuestionado sobre si espera algún cambio o refuerzo en la plantilla, el técnico fue tajante: «No. Aunque pueden seguir trayendo y llevándose jugadores, así llevamos todo el año, con idas y venidas», dijo en tono irónico sobre las distintas informaciones en torno al futuro de los jugadores. «Los jugadores tienen que estar centrados en vivir el presente, este equipo, con estos jugadores, han tenido capacidad para ganar muchos partidos y para jugar a muy buen nivel», comentó con respecto al principio de temporada.

En el análisis del rival, Luis Casimiro puso el énfasis en la defensa del triple: «El Estudiantes es un equipo muy peligrosos desde el triple, y tiene hombres en el juego interior que abren mucho el campo. Sus '5' pueden tirar de lejos, a nivel de defensa se complica más, ya que nuestros hombres grandes van a tener que defender el tiro de tres. Ellos están muy necesitados de victorias y en ese planteamiento de partido estará al 100% de actitud y eso hay que igualarlo. Tenemos que estar en esa situación de igualdad de deseo». El técnico del Unicaja cree que el Estudiantes tiene jugadores para ocupar el rol de Brizuela o Gentile, sus dos mejores anotadores, que son baja por lesión: «No podemos caer en la tentación de pensar en que será más sencillo porque no estén en ellos»

