Luis Casimiro: «Será fundamental llegar al final creyendo en nosotros mismos»

El entrenador de Unicaja manifestó tras el encuentro disputado ante Movistar Estudiantes: «Creo que la clave ha sido nuestra mayor solidez en defensa en el segundo tiempo y la mejora en el rebote también en ese tramo del partido. Hemos mejorado aspectos de la defensa del pick and roll que nos estaba haciendo daño en el primer tiempo, hemos cambiado estratégicamente te algo, nos ha ido mejor. En el rebote, no solo el defensivo, las ocho capturas que hemos tenido en ataque en esos veinte minutos pues no ha hecho tener más confianza, tener segundas opciones, desde la defensa crear nuestros ataques y eso nos ha ayudado a coger confianza y jugar con más solidez como os decía en el segundo tiempo».

Sobre las victorias necesarias para asegurarse el playoff dijo: «No sé cuántas victorias faltan para certificar el playoff, depende de cuántos partidos ganemos nosotros y cuántos los perseguidores, es una liga muy competitiva por abajo, por la mitad e imagino que por arriba también porque les he perdido un poco a los de Euroliga el paso».

Casimiro siguió analizando el choque: «Hoy no estábamos tan tranquilos, se podía transmitir eso pero en el segundo tiempo cuando has cogido una ventaja de 14-16 puntos creo recordar y se te ponen otra vez a cinco o cuatro, puede parecer que estás tranquilo o das a creer que lo tienes controlado pero no es así. Nos hemos precipitado en algunos momentos en ataque, no hemos hecho cosas sencillas y hemos seguido defendiendo bien y reboteando con esa solidez para volver a encontrar nuestro momento de volver a meter algún tiro».

También habló de Mathias Lessort: «Mathias lo que tiene es que se adapta mucho mejor por sus condiciones físicas a la defensa que debíamos hacer de los bloqueos entre Cook y Whittington, que a veces van abiertos, otras van cerrados al roll, eso Mathias por su condición física y su rapidez tiene mayor garantía para poder estar en dos sitios. Estar haciendo ayuda a Cook y recuperando rápido a Whittington y para estar también con Arteaga. Ha dado solidez. Shermadini ha sufrido algo más por sus condiciones pero ha estado muy sólido en la defensa del bloqueo directo. Sí que es verdad que Mathias nos da la energía que no tenemos en otros jugadores».

Por último, valoró la importancia de haber sumado dos victorias seguidas en Liga Endesa: «También hay una constante que es el equipo nunca ha sumado tres derrotas seguidas y eso es bueno. Era muy importante ganar porque en Liga Endesa no habíamos ganado en 2019, sí lo habíamos hecho en Eurocup, y ya que abres una dinámica positiva habiendo ganado el último partido en casa, sumas un segundo y eso te da la tranquilidad de estar en la quinta posición, asegurarla y ver qué sucede con el resto de equipos. Las dinámicas, las rachas, los estados de ánimo son fundamentales en baloncesto y si somos capaces de sumar una más a estas dos que llevamos será fundamental para llegar a final de temporada con buena mentalidad, creyendo en nosotros mismos, que hemos pasado momentos en la temporada que hemos creído en nosotros».

Josep María Berrocal (entrenador de Estudiantes)

El entrenador de Estudiantes dijo tras el partido disputado frente a Unicaja: «Felicitar a Unicaja por el partido y la victoria, hemos jugado un partido serio, nos ha penalizado mucho el inicio del tercer cuarto, nos han anotado muchos puntos y eso nos implicado a empujar, hemos hecho un esfuerzo importante para ponernos a tres, otra vez se han ido a diez. En esa situación han tenido canastas fáciles, nosotros alguna pérdida en contraataque, no hemos tenido aciertos en ataque, hemos fallado triples. Pero si hubiéramos controlado esos pequeños aspectos como las pérdidas en algún contraataque y el rebote hubiese sido un partido diferente. Ahora solo queda recuperarnos, quedan cuatro partidos, no hay que mirar contra quien, intentar que nuestro equipo juegue mejor, hemos mejorado algunas cosas en defensa, recuperar algún jugador y pensar en la próxima semana que tenemos dos partidos».

Berrocal continuó diciendo: «El equipo está unido, sabe que tiene cuatro partidos, duele perder un partido con bajas, hemos tenido errores pero también cosas positivas. Hay que hacer cosas que son difíciles pero el equipo va a hacer un esfuerzo para intentarlo, da igual el rival, el equipo debe mejorar y tenemos que recuperar jugadores».

Sobre las bajas Gentile y Brizuela y si estarán disponibles para el encuentro ante el Real Madrid manifestó: «No lo sé, es un muy pronto todavía. Gentile no ha hecho pista todavía, Darío está en evolución, está haciendo piscina pero no está entrenando. Al principio de la próxima semana podremos saber más, si conseguimos incorporarlos y están bien, será una ayuda porque nos faltan efectivos. Pero hasta que esté más cerca el partido ante el Real Madrid no lo sabremos»

El entrenador de Estudiantes habló también del calendario complicado que tienen por delante: «Espero que los jugadores se recuperen para el próximo partido pero ahora mismo no lo sabemos. La situación es difícil, es crítica pero aún está en nuestras manos, tenemos cuatro partidos, todo el mundo juega, había siete partidos implicados con más o menos mismas victorias, ahora dependemos a ver qué hacen los contrarios para ver como estamos. Aún depende de nosotros, los rivales son fuertes pero dependemos de nosotros, es la parte positiva».

Por último habló de Etou: «Etou es un jugador físico, lleva con nosotros desde el partido de San Sebastián, cada vez está más implicado, cada vez sabe más como jugamos. Hoy ha sido muy importante en una parte del partido, luego le hemos quietado porque necesitábamos más puntos en pista para intentar recuperarnos y acercarnos, hemos puesto tres pequeños. En el aspecto defensivo y rebotador e un jugador que nos da cosas que nos faltaban, si le tenemos a él y recuperamos algún jugador mejoraremos tanto en ataque como en defensa».