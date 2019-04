Luis Casimiro: «Si no hacemos nuestro trabajo, entiendo que el público esté más indignado» Ñito Salas El entrenador del Unicaja dijo que el objetivo ahora es ser ambicioso con el trabajo diario ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 28 abril 2019, 20:00

«No nos preocupa el futuro, solo el presente. No espero nada que no sea el trabajo de cada día y el próximo partido». Luis Casimiro se mostró ayer satisfecho con el trabajo de su equipo, pero también admitió que el objetivo del Unicaja ya tiene que ser ir día a día para tratar de llegar lo mejor posible al final de la temporada. El técnico del cuadro malagueño aseguró que sus hombres hicieron ante el San Pablo Burgos, un partido muy sólido, en defensa y en el rebote, aunque le costó entrar en el encuentro. «Era difícil ponerse en escena, el equipo se ha sobrepuesto a ese inicio titubeante y hemos hecho un trabajo sólido ante un buen equipo», dijo en su análisis del encuentro. «En el tercer cuarto hemos logrado robar algún balón más, cerrar alguna línea de pases y conseguir puntos que nos han permitido coger esa diferencia para estar más tranquilos», aseguró.

Cuestionado por la pitada del público al inicio del encuentro, el técnico dijo: «El público puede expresarse como quiera, es soberano. El equipo siempre tiene que darle combustible a la afición y cuando no hacemos el trabajo, entiendo que el público esté más indignado y nos exija, tenemos que aceptarlo».

También reconoció que han sido días duros en el seno del Unicaja. «Perder como pierdes el último partido no le gusta a nadie, es duro. Cierto es que el equipo no ha perdido tres veces seguidas, a la tercera se ha levantado. Lo vivido no es del agrado de nadie, hay que reconocer lo mal que lo hicimos en Valencia». Luis Casimiro cree que la charla que tuvo el director deportivo Carlos Jiménez con la plantilla y el presidente personalmente con él han sido positivas. «Nos han mostrado la realidad de la situación, sin dramatizar nada», comentó.

Pero el entrenador insistió en que hay que el equipo tiene que seguir demostrando cada día que puede mejorar: «Nos hemos descolgado de esa cuarta posición, somos conscientes, el mayor objetivo ahora es ser ambicioso en nuestro trabajo diario», concluyó.