Luis Casimiro: «Jugamos mal ante un equipo muy tensionado y con mucha energía»
Domingo, 21 abril 2019, 22:55

Luis Casimiro admitió tras el partido que su equipo había jugado «mal» y que en ningún momento tuvo el ritmo del encuentro. El técnico visitante insistió en un aspecto del juego por encima de todos los demás: «Tuvimos muchos problemas con el rebote. El rebote ofensivo fue una sangría constante», dijo el técnico del Unicaja en su análisis. Además, criticó la falta de control del juego de Unicaja en ciertas fases del encuentro. «En el primer tiempo hay que sumarle las pérdidas de balón que tuvimos. Demasiadas pérdidas, que cuando no controlas el rebote hacen que no juegues lo suficientemente bien para ganar», indicó. Luis Casimiro añadió que no pudieron superar a un rival «muy tensionado y con mucha energía». «Los equipos que están abajo no regalan ya nada en estos partidos del tramo final de competición y salen con mucha intensidad y energía», como hizo el Breogán.

El preparador del cuadro malagueño comentó que su rival creyó que podía ganar al final, «fue un tema de confianza, de adquirirla poco a poco» con el paso de los minutos. «El rebote te da muchos más tiros. Te dan opciones de seguir tirando y a nosotros nos las quitó. Fue un hándicap», señaló. También habló del acierto local en los últimos minutos. «Los tiros finales los levantó Cvetkovic. Un jugador así es normal que meta esos tiros. Tiró con pies parados y fueron buenos tiros», concluyó el entrenador.

El técnico de Breogán, Tito Díaz destacó el «esfuerzo colectivo extraordinario» de su equipo. «Tratamos de construir todo desde nuestra defensa. Teníamos que morir en la pista ante nuestra gente. Estuvimos a un buen nivel defensivo. Hicimos un gran trabajo con sus jugadores pequeños, sus bases y jugadores exteriores. Pero nuestra defensa no se resintió sobre los hombres grandes», comentó sobre la victoria.