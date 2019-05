Luis Casimiro: «Llegamos bien, pero hay que demostrarlo» El entrenador, en rueda de prensa. / E. M. El entrenador del Unicaja asegura que la eliminatoria se decidirá en los detalles y que no cree en los favoritismos ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 30 mayo 2019, 15:17

El Unicaja realizó este jueves por la mañana en el Palacio de los Deportes de Málaga el último entrenamiento antes del viaje del Unicaja a Valencia, donde este viernes iniciará los cuartos de final de la Liga Endesa. Una sesión que sirvió para trabajar los últimos detalles de la eliminatoria ante el Valencia Basket, para ver a Salin entrenarse de nuevo con el equipo, aunque a menor ritmo por su lesión y también para que Luis Casimiro le comunicara a Viny Okouo que no jugará estas eliminatorias, ya que su lugar lo ocupará Rubén Guerrero. El pívot marbellí ha convencido al entrenador del Unicaja y ha dejado fuera de la convocatoria a Okouo, que posiblemente ya no vuelva a disputar un partido con la camiseta del Unicaja.

Luis Casimiro habló de una eliminatoria entre dos equipos que se conocen muy bien: «Hemos jugado cuatro partidos, nos conocemos desde hace tiempo, hace dos temporadas el Valencia fue campeón de Liga y siguen siete jugadores de aquel equipo campeón. Es una plantilla con bastante calidad, que ha perdido solo con el Real Madrid en los últimos nueve partidos…», dijo. «La clave de la eliminatoria estará en muchos detalles, en que ellos no se encuentren a gusto jugando. A ver si somos capaces de conseguirlo, de estar concentrados y tener energía e intensidad. Todo depende de nuestra mentalidad», aseguró. El entrenador afirmó que el equipo se encuentra con buena disposición: «En el aspecto mental estamos bien, pero no soy taxativo, hay que demostrarlo con hechos. Estamos con buen ánimo, entusiastas, con la mentalidad para creer que vamos a hacer un buen trabajo», declaró.

El técnico prefiere no hablar de favoritismos, aunque es consciente de que todo el mundo apunta al Valencia. «Sería buena estrategia ponernos la piel de cordero, decir que no tenemos nada que hacer, pero no va conmigo. Siempre veo una oportunidad para hacerlo bien, lo de los favoritos es muy periodístico, pero no creo mucho en ello. Creo en el trabajo bien hecho, en sacar los partidos adelante». «Jugar para ganar es en lo que estamos soñando todos, es el momento de jugar para ganar. Que todos nuestros sentidos estén ahí, hay que disfrutar del 'play-off' y no hay otra forma de hacerlo que jugar al cien por cien», comentó. Sobre el Valencia, asegura que le preocupa el trabajo colectivo, más allá del enorme talento individual de su plantilla. «Me preocupa cómo juegan colectivamente, es cierto que algunos tienen momentos estelares, que recae sobre ellos la responsabilidad en los momentos difíciles. Pero a día de hoy, me preocupa su conjunto en general, cuando ellos juegan con muchos pases, con muchas asistencias, se encuentran cómodos, anotan con facilidad, hacen muchos triples con el pase extra», argumentó.

Cuestionado sobre Rubén Guerrero, aseguró que lo ve preparado para ayudar y que su alta para los 'play-off' no es un gesto hacia la galería. También aseguró que el segundo partido en el Carpena será el determinante y fue crítico con los horarios fijados por la televisión (el Unicaja juega en Málaga a las 16.30 horas el domingo). «Lo más importante lo tenemos en el Martín Carpena. El segundo partido nos da la llave a todo. Lástima que sea a las 16.30 horas. Tendría que haber más sensibilidad con el espectador que va a la cancha por parte de los dirigentes de este negocio, sería bueno».