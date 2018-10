Luis Casimiro: «Tenemos el partido mas importante en Montenegro» Imagen de archivo de Luis Casimiro en rueda de prensa. / Migue Fernández El entrenador del Unicaja habla sobre el Mornar Bar y no le sorprendes las últimas victorias frente al Partizán de Belgrado y al Fiat de Turín CARLOS CONTRERAS Martes, 16 octubre 2018, 14:16

Con sólo tres días de descanso, el Unicaja viaja a Montegro para medirse en la Eurocup al Mornar Bar (mañana a las 18.45 horas). Pese a las buenas sensaciones tras la victoria ante el Gran Canaria, Luis Casimiro no cambia su forma de pensar al afrontar el choque en la competición Europea. «La filosofía es olvidar el pasado y saber que tenemos el partido mas importante en Montenegro. No hay que mirar más allá, hay que pensar en el siguiente partido y es lo que nos debe mover«, aseguró.

Al analizar la situación del equipo montenegrino, el entrenador cajista dejó claro que espera un choque complicado. «Tiene jugadores con mucha agresividad en ataque y una línea en el perímetro muy peligrosa, con muy buenos tiradores. Tiene talento como cinco, con Lukovic que también es peligroso en la línea de tres. Es un equipo que se esta viendo que tiene muy buen nivel. Esta en forma y en racha. Tiene buenos jugadores en el interior y buenos jugadores en el perímetro. Es un conjunto muy completo«, aseguró . «No me ha sorprendido el juego del próximo rival. Yo creo que la primera jornada hay que verla en cautela y no me sorprende. Tiene jugadores muy dinámicos«, insistió.

Casimiro afirmó que sus jugadores llegan al choque con ganas y en buena dinámica. «Tenemos que mostrarlo. El mismo partido no lo podemos prever. El equipo está con confianza. Todo el mundo se siente implicado y con ganas de hacerlo bien. Sabemos que el siguiente partido es fundamental. Estamos corrigiendo detalles de la defensa. Estoy contento con los jugadores porque quieren hacer las cosas bien. Hay detalles como de cerrar el rebote, las ayudas, respetar bien los espacios, compartir la bola que trabajamos. Son detalles en los que tenemos que incidir para mejorar», finalizó.