Luis Casimiro: «Queremos demostrar que vamos en serio» El entrenador del Unicaja asegura que no piensa en el liderato del grupo de Eurocup, ahora en posesión del Unics Kazan, rival de mañana ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 22 octubre 2018, 13:36

El Unicaja recibe este martes (20.45 h.) al Unics Kazan, líder de su grupo en la Eurocup y uno de los equipos más potentes de la segunda competición europea. Será un duelo directo entre aspirantes a ganar la competición, en un partido que pondrá en juego el liderato del grupo D. Al entrenador del Unicaja no le obsesiona terminar primero en esta fase inicial de la competición, pero sí seguir sumando victorias y que el equipo crezca partido a partido. «La Eurocup es larga, hay que caminar con ella sin sobresaltos y ganar en casa es importante para ir sin sobresaltos. Es mucho más importante ser cabeza de grupo en la segunda fase, para tener el factor cancha en las eliminatorias, que ahora», explicó el técnico. «Sí queremos seguir jugando los partidos al máximo nivel, no tanto pensando en ser primero de grupo como en seguir creciendo. Las victorias te aportan confianza y queremos demostrar que vamos en serio», afirmó.

La de mañana en el Carpena será una prueba de nivel para un Unicaja en dinámica positiva: «El Unics tiene suficiente potenial económico como para fichar jugadores muy importantes. Están jugando bien, aún no han perdido en la Eurocup y que en su liga vienen de ganarle al Lokomotiv. Es un equipo con una gran diversidad de ataque, con muchos focos de anotación. McCollum, Jamar Smith, Rayman Morgan, que es uno de los mejores anotadores de la Eurocup, Ndour, Henry... Reparten muchos lo puntos y no sabes por dónde te van a venir».

Para Casimiro, su equipo ha asimilado bien por ahora la baja de Alberto Díaz. «Hay jugadores que han subido el número de minutos, la vacante de Jaime Fernández en el puesto de escolta al jugar más de base deja minutos libres. En el único partido que hemos jugado hasta ahora hemos dado una buena respuesta, así que de momento estamos olvidándonos de Alberto», comentó. Cuestionado por si esperaba algo más de algunos de sus jugadores, el técnico aseguró: «Están todos bien, no espero ningún paso adelante, están intentando hacerlo lo mejor posible todos y lo que tenemos es que saber leer el partido. Unos días será Shermadini el que esté bien, otro Wiltjer, Salin o Milosavljevic». También considera que el reparto de minutos hasta ahora es acertado: «Ha habido partidos en los que hemos jugado con 10 y otros con 11. Cuanto más estemos metidos mejor, pero depende de los partidos, de esa confianza de ida y vuelta que tiene que haber y de que al trabajo le acompañe el rendimiento».

Wiltjer, brillante

Habló Casimiro del partido de Wiltjer ante el Manresa y de esos momentos de lucidez que tiene el canadiense. «En los entrenamientos también tiene esos momentos, con una brillantez tremenda. Anota de tres, tiene un gran tacto a media vuelta en el pote bajo, ese paso hacia atrás para tirar, medias entradas... También tiene alguna jugada a una mano que aún no ha hecho en los partidos. Como cualquier anotador, habrá días en los que no tenga tanto acierto. Debemos buscar la regularidad de todos, no es fácil, pero nos daría gran solidez», dijo.

También consideró que el equipo está bien defensivamente. «Ante el Manresa hicimos un gran trabajo en el tercer cuarto. Si nos dejamos llevar por lo que nos anotan... Ahí no entro, hay que analizar el número de posesiones que existen, ahí podemos debatir. En los puntos encajados por posesión, los datos que tenemos son buenos. Todo es mejorable, pero tenemos mejor defensa de lo que aparentan esos 80 puntos que encajamos casi a diario», argumentó.